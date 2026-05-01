La Fuerza del Pueblo en Europa preparándose para ganar

Por Misael lachape

En los últimos años, la presencia de la Fuerza del Pueblo en Europa ha experimentado un crecimiento exponencial que no puede entenderse sin el compromiso, la visión y el trabajo constante de nuestra dirigencia.

Bajo la dirección , guía y orientación de figuras como Marcos Cross, miembro de la Dirección Política y asesor electoral en Europa, han sido clave en la estructuración de un proyecto que hoy conecta con la diáspora dominicana.

De igual manera, la labor de Rafelito Domínguez al frente de la Fuerza del Pueblo en Europa ha permitido dar continuidad y dinamismo a este proceso, consolidando equipos de trabajo en distintos países y fortaleciendo la presencia del partido en cada territorio.

Este crecimiento no ha sido casualidad. Responde a una política de cercanía constante de recorrer ciudades y países, escuchar a la gente, juramentar nuevos miembros y abrir espacios de participación para dominicanos provenientes tanto del oficialismo como de otras fuerzas políticas. Esa apertura ha sido determinante para generar el entusiasmo que hoy se percibe en cada encuentro.

Hoy, más que nunca, la Fuerza del Pueblo en Europa está enfocada en una etapa clave: la consolidación de sus estructuras organizacionales. Porque no hay victoria electoral sin organización, sin disciplina y sin una base sólida que sostenga el proyecto en cada territorio.

Este es el momento de estructurar, formar, capacitar y alinear equipos. Es el momento de construir una maquinaria política eficiente que, en su debido tiempo, dará el paso hacia las calles, hacia el contacto directo con la gente, hacia la movilización que define los procesos electorales.

La meta es clara: llegar al 2028 con un partido fortalecido, cohesionado y listo para ganar. No desde la improvisación, sino desde la planificación y el trabajo constante.

Europa juega un papel fundamental en ese objetivo. La diáspora dominicana no solo es parte del presente del partido, sino también una pieza clave en la construcción de la victoria futura.

Y esa victoria tiene un propósito mayor: devolver la esperanza al pueblo dominicano, encaminar nuevamente el país hacia el desarrollo y consolidar un liderazgo con experiencia, visión de Estado y compromiso con la gente, encabezado por Leonel Fernández.

La Fuerza del Pueblo no solo está creciendo; se está preparando.

Y cuando un partido se organiza bien, trabaja con disciplina y mantiene conexión con su gente, no solo compite… está listo para ganar.