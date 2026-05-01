Defensa y Presidencia supervisan carretera Internacional en la frontera

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Santo Domingo, R.D. – El ministro de Defensa,teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., realizó un recorrido de supervisión por la línea fronteriza acompañado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.

El recorrido se desarrolló a lo largo de la carretera Internacional que divide la República Dominicana de la República de Haití, abarcando el tramo comprendido desde el municipio de Pedro Santana, en la provincia Elías Piña, hasta Villa Anacaona, en la provincia de Dajabón.

El objetivo principal fue constatar de primera mano la dinámica cotidiana de convivencia entre los ciudadanos de ambas naciones, así como verificar en el terreno las acciones que ejecutan los organismos de seguridad desplegados en la zona fronteriza, de manera especial las unidades del Ejército de República Dominicana, responsables de la vigilancia y control territorial.

Este desplazamiento reviste un alto valor estratégico, al permitir a las autoridades evaluar directamente las condiciones operativas, sociales y comerciales de la franja fronteriza, facilitando la toma de decisiones orientadas a fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo integral de estas comunidades.

Asimismo, el recorrido sirvió para dar seguimiento a las iniciativas que se proyectan implementar con miras a mejorar la dinámica comercial y la convivencia en el área de Tilori, punto clave para el intercambio económico binacional y la interacción ordenada entre ambas poblaciones.

Durante la jornada, también participaron el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el supervisor de los trabajos de construcción de la verja perimetral inteligente, así como los comandantes de la 4ta. y 3ra. brigadas de infantería del Ejército de República Dominicana.

Las autoridades reafirmaron el firme interés del Gobierno dominicano en continuar impulsando acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la zona fronteriza, garantizando al mismo tiempo un entorno seguro, estable y propicio para sus habitantes.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa destacó el compromiso inquebrantable de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana con el cumplimiento de su sagrada misión de defender la soberanía nacional, preservar la integridad territorial y apoyar las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

El recorrido evidencia la voluntad del Estado de mantener una presencia activa y permanente en la frontera, promoviendo un equilibrio entre seguridad, desarrollo y convivencia pacífica, en beneficio de la nación.