Ministerio de Interior y Policía impulsa cooperación internacional en políticas de drogas durante reunión de COPOLAD III

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Punta Cana, RD. – El Ministerio de Interior y Policía destacó los avances alcanzados en materia de cooperación internacional durante la IV Reunión Anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas de drogas (COPOLAD III), celebrada en Punta Cana con la participación de delegaciones de más de 40 países.

El encuentro, que reunió a autoridades y especialistas de los ámbitos de seguridad, salud y justicia, permitió fortalecer la coordinación frente a desafíos comunes como la expansión de sustancias sintéticas, el aumento del consumo problemático y el impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, resaltó que este diálogo que confirma que: La respuesta al fenómeno de las drogas requiere una alianza real, estratégica y sostenida entre el sector público y el sector privado. Por este motivo, destacó la importancia de enfrentar los desafíos del crimen organizado promoviendo un enfoque integral que combina prevención, control y cooperación internacional. Asimismo, enfatizó la importancia de la corresponsabilidad entre el sector público y privado para limitar el accionar de las economías ilícitas.

Durante la reunión se abordaron temas clave como el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana, la prevención basada en evidencia y la lucha contra el crimen organizado, con el objetivo de consolidar políticas públicas más efectivas, humanas y sostenibles.

La ministra subrayó que los resultados de este encuentro servirán de base para la próxima Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas entre la Unión Europea y CELAC, reafirmando el liderazgo de la República Dominicana en la promoción de la seguridad regional.

Con la celebración de este importante foro internacional, el país consolida su rol como socio estratégico en la articulación de respuestas conjuntas frente al problema mundial de las drogas, apostando por el fortalecimiento institucional y la cooperación como pilares fundamentales.