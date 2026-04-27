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Santo Domingo, R.D. – La Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) y la Policía Nacional, ejecutó la noche del sábado 25 de abril un operativo conjunto en el Distrito Nacional, como parte de la estrategia “Garantía de Paz 2.0”, enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a menores de edad.

Durante la jornada, las autoridades intervinieron varios establecimientos nocturnos, entre discotecas, bares y centros de expendio de bebidas alcohólicas, tras detectar la presencia de menores de edad en esos espacios, además de incumplimientos vinculados a contaminación sónica, obstrucción de la vía pública y falta de documentación reglamentaria.

Las autoridades recordaron que los menores de edad no deben permanecer en centros nocturnos ni en lugares dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, por tratarse de espacios no aptos para su permanencia y desarrollo integral, conforme a las normativas de protección vigentes.

Sectores intervenidos.

Las acciones se desarrollaron en las zonas de:

* Naco

* 30 de Mayo

* Barrio San Miguel

* Buenos Aires de Herrera

* Miramar

* Enriquillo

* Atala

* El Cacique

Como resultado de la intervención, se reportaron:

* 9 establecimientos notificados por infracciones como contaminación sónica y obstrucción de la vía pública

* 1 establecimiento cerrado por operar sin documentación correspondiente

* 8 establecimientos inspeccionados

* 26 establecimientos supervisados

Las autoridades reiteraron que estos operativos tienen como prioridad velar por el cumplimiento de la ley, mantener el orden público y salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes en entornos nocturnos.

Asimismo, informaron que estas acciones continuarán de manera sostenida en todo el territorio nacional, como parte del compromiso del Gobierno dominicano con la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.