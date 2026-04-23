Helicóptero de la Fuerza Aérea sufre accidente en San Isidro durante entrenamiento; tripulación sale ilesa

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El Ministerio de Defensa informa que en horas de la tarde del miércoles 22 de abril, una aeronave tipo helicóptero modelo AgustaWestland AW139, perteneciente a la Fuerza Aérea de la República Dominicana, sufrió un accidente mientras realizaba un vuelo de entrenamiento en las inmediaciones de la Base Aérea de San Isidro.

La institución precisa que la tripulación resultó ilesa, sin registrarse pérdidas humanas ni lesiones de consideración, lo cual evidencia la adecuada preparación y reacción del personal a bordo ante este tipo de situaciones.

De manera preliminar, se aprecian ciertos daños en la aeronave; sin embargo, será el proceso de investigación en curso el que permitirá determinar con precisión tanto las causas del accidente como el alcance real de los daños.

El Ministerio de Defensa informa que, en estricto cumplimiento de los procedimientos correspondientes, se ha dispuesto el inicio de una investigación exhaustiva con el objetivo de determinar las causas del accidente. En tal sentido, por el momento no es posible ofrecer mayores detalles hasta tanto concluyan las evaluaciones técnicas y periciales de lugar.

La aeronave cuenta con una cobertura de seguro vigente, conforme a los protocolos establecidos.

El Ministerio de Defensa reitera su compromiso con la seguridad operacional, la transparencia institucional y el cumplimiento riguroso de los estándares que rigen las operaciones aéreas militares.