En mayo la DGM deportó 35,305 extranjeros indocumentados

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SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que en el mes de mayo fueron deportados 35,305 extranjeros en condición migratoria irregular, como resultado de los operativos de interdicción migratoria desarrollados en todo el territorio nacional y de las acciones de control realizadas en coordinación con los organismos de seguridad y defensa del Estado

En mayo fueron recibidas en los puntos de control migratorio fronterizo 35,553 personas, para fines de verificación de su estatus migratorio y retorno a su país de origen. Del total de detenidos en este periodo, 25,970 fueron aprehendidos por Agentes de la DGM, 5,877 por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), 2,366 por los del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa y 1,340 por agentes de la Policía Nacional, evidenciando el esfuerzo conjunto de las instituciones comprometidas con la aplicación de la Ley General de Migración en el país.

Durante el pasado fin de semana, los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, fueron detenidos 3,447 extranjeros en condición migratoria irregular y deportadas 3,250 personas. De ese total, 1,883 fueron deportadas el viernes, otras 877 el sábado y 687 el domingo.

Las interdicciones realizadas durante ese período permitieron la detención de 1,126 personas el viernes 29 de mayo, 1,346 el sábado 30 y 778 el domingo 31. De igual manera, las instituciones de apoyo entregaron a la DGM 610 indocumentados.

Los operativos abarcaron sectores y comunidades del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, incluyendo Manoguayabo, Ciudad Juan Bosch, Sabana Perdida, Cristo Rey, Villa Agrícolas, Villa Mella, San Isidro, San Luis, Herrera, Boca Chica, Los Mina, Buenos Aires de Herrera, entre otros.

Las acciones también se extendieron a provincias del Norte, Sur y Este del país, entre ellas Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

La Dirección General de Migración reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de interdicción en todo el territorio nacional, y la deportación de indocumentados, en coordinación con las instituciones de seguridad y defensa del Estado, como parte de las acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente en la República Dominicana.