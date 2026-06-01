Anfiteatro La Gaviota de Ciudad Juan Bosch reabre sus puertas con concierto dedicado a las madres

Por Hidekel Polanco

Santo Domingo Este. Este domingo, el Anfiteatro La Gaviota de Ciudad Juan Bosch reabrió sus puertas con un emotivo concierto dedicado a las madres, reuniendo a casi 4 mil personas en una noche cargada de música, alegría y reconocimiento para las mujeres que desempeñan uno de los roles más importantes de la sociedad.

La actividad fue organizada con el respaldo del Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo (Fideicomiso VBC-RD) y formó parte de la plataforma de conciertos “Que Vivan las Madres”, bajo el emporio del destacado productor artístico Luis Medrano, reconocida por llevar entretenimiento de calidad y espectáculos multitudinarios a diferentes comunidades del país. Esta plataforma se ha convertido en una celebración especial para las madres dominicanas, promoviendo la unión familiar, la recreación y el disfrute del talento artístico nacional. A través de ella, destacados artistas se unen para ofrecer experiencias memorables que fortalecen la integración social y el sano entretenimiento.

El espectáculo contó con las presentaciones de Fernando Villalona, Miriam Cruz y Ala Jaza, artistas que pusieron a cantar y bailar a miles de asistentes durante toda la jornada. El evento fue conducido por los comunicadores Michael Miguel Holguín, Aquiles Correa y Julio Clemente, quienes aportaron dinamismo y entusiasmo a una celebración dedicada a homenajear a las madres dominicanas.

El director del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, expresó su satisfacción por la acogida de la actividad y destacó el comportamiento ejemplar de los asistentes.

«Nos llena de orgullo ver a miles de familias disfrutando de este hermoso espacio en un ambiente seguro, organizado y lleno de alegría. Ciudad Juan Bosch continúa consolidándose como una comunidad integral, donde además de viviendas, ofrecemos oportunidades para la convivencia, la recreación y el fortalecimiento de los valores familiares. Este concierto es una muestra de nuestro compromiso con la gente y con la calidad de vida de nuestros residentes», manifestó Curi Lora.

De su lado, Luis Medrano resaltó las condiciones del anfiteatro, la organización del evento y el ambiente vivido durante la celebración.

«He producido espectáculos en distintos escenarios del país y debo reconocer que Ciudad Juan Bosch luce impresionante. Encontramos una comunidad limpia, organizada y con una infraestructura de primer nivel. Lo que más me impactó fue el ambiente familiar que se vivió durante toda la noche; ver niños, jóvenes, adultos y envejecientes compartiendo juntos y disfrutando de la música en armonía es algo que merece ser destacado», expresó Medrano.

Como parte de las actividades de reconocimiento a las madres, fueron entregados electrodomésticos a mujeres de escasos recursos y personas envejecientes que asistieron al concierto, llevando alegría y apoyo a decenas de familias de la comunidad.

La reapertura del Anfiteatro La Gaviota permitió a los asistentes disfrutar nuevamente de una de las obras más emblemáticas de Ciudad Juan Bosch. Esta moderna infraestructura, inaugurada en febrero de 2026, fue concebida como un espacio para promover el arte, la cultura, el entretenimiento y la integración comunitaria, sirviendo de escenario para actividades que fortalecen la convivencia y el sentido de pertenencia entre los residentes.

Durante estos primeros meses de funcionamiento, la ciudadanía ha demostrado un importante nivel de compromiso con la preservación de esta obra, trabajando de la mano con el Fideicomiso VBC-RD para su conservación y cuidado. Este esfuerzo conjunto ha permitido que el anfiteatro se consolide como un espacio seguro, organizado y adecuado para el disfrute de las familias.

Con capacidad para albergar miles de personas, el Anfiteatro La Gaviota continúa posicionándose como un referente para la realización de grandes eventos culturales y recreativos en Santo Domingo Este, contribuyendo al fortalecimiento de Ciudad Juan Bosch como una comunidad integral que combina soluciones habitacionales con espacios de calidad para el bienestar y el sano esparcimiento de sus residentes.