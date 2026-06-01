Iván Cepeda pasa a segunda vuelta: perfil del candidato a la presidencia de Colombia

Por Carlos Valencia

Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia, logró reunir más de 9 millones de votos este 31 de mayo, lo que lo lleva a la segunda vuelta que se llevará a cabo el 21 de junio.

¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda Castro nació en Bogotá, Colombia, el 24 de octubre de 1962. Su vínculo con la realidad política del país estuvo determinado desde su entorno familiar: es hijo de Manuel Cepeda Vargas, un reconocido político de izquierda y senador de la Unión Patriótica que fue asesinado en agosto de 1994 por agentes del Estado en complicidad con grupos paramilitares. Este hecho marcó un hito en su vida, orientando sus esfuerzos hacia la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos humanos en el país desde hace 25 años.

Formación académica de Iván Cepeda

La estructura intelectual y técnica del candidato combina las ciencias humanas con el marco legal internacional, herramientas que han sustentado su labor tanto en el Congreso como en las mesas de negociación:

Estudios de pregrado: En 1987, se graduó en Filosofía por la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, en Bulgaria.

Estudios de postgrado: En 2002, obtuvo el título de magíster en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia.

Esta sólida base académica le ha permitido estructurar debates de control político con un fuerte arraigo en el derecho internacional, un factor clave en su posterior desempeño institucional.

Trayectoria de Iván Cepeda: legislación y mediación por la paz

El trabajo de Iván Cepeda Castro se divide principalmente en tres grandes frentes: la labor parlamentaria, la facilitación de procesos de paz y el activismo social.

Carrera Legislativa y reconocimientos

Cepeda cuenta con una amplia experiencia en el Congreso de la República, respaldada por un crecimiento significativo en su votación popular:

Representante a la Cámara (2010 – 2014): Elegido con 39.000 votos en Bogotá. Durante este periodo (en 2012), la Revista Semana lo incluyó entre los cinco mejores congresistas de la legislatura, destacando sus debates de control político y su enfoque en las víctimas.

Senador de la República: Elegido para el periodo 2014 – 2018 con 80.000 votos, y reelecto para el cuatrienio 2018 – 2022 con 78.000 votos.

Durante su labor parlamentaria, ha sido calificado año tras año como uno de los mejores congresistas de Colombia por líderes de opinión en la encuesta de la firma consultora Cifras & Conceptos.

Facilitación de procesos de paz y sometimiento

A nivel nacional, se ha consolidado como uno de los principales líderes en la búsqueda de la salida negociada al conflicto colombiano, ejerciendo un rol de mediador clave:

FARC-EP (2012 – 2016): Ejerció como facilitador del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y esta guerrilla, jugando posteriormente un papel relevante en la implementación normativa del Acuerdo de Paz.

ELN (2014 – 2018 / Desde 2015): Actuó como facilitador en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional.

Clan del Golfo (2015 – 2018): Se desempeñó como mediador para el proceso de sometimiento y entrega a la justicia de esta organización criminal.

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Liderazgo social

Además de ser uno de los fundadores del movimiento ciudadano Defendamos la Paz, ha ocupado la copresidencia de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado, impulsando activamente la participación de las organizaciones sociales.

Su labor en este campo le ha valido importantes galardones internacionales, entre los que destacan:

El Premio Medalla de la Libertad ‘Roger Baldwin’, otorgado por la organización Human Rights First en 2007.

El reconocimiento especial del Premio Franco – Alemán de Derechos Humanos ‘Antonio Nariño’ en 2015. Fuente :Canal