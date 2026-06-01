Sheinbaum lanza una cruzada para evitar que EE.UU. sea el «gran elector» en México

La mandataria mexicana afirmó que seguirá cooperando con Washington para combatir el narcotráfico, pero advirtió que no consentirá la injerencia extranjera.

RT.-La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lanzó una fuerte advertencia sobre la posibilidad de que las oficinas del Departamento de Justicia de EE.UU. se vuelvan «el principal elector» en los comicios de su país.

«Hay que tenerlo claro: primero vienen por unos y luego por otros hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el primer elector en México. Eso no lo podemos permitir», afirmó la mandataria, en un contexto marcado por la solicitud de extradición de EE.UU. contra varios políticos de su país, entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por supuestos delitos de narcotráfico.

En esa línea, Sheinbaum arremetió contra la injerencia internacional, asegurando que la historia de México «sabe a dónde conduce ese camino». «Las intervenciones nunca dejan justicia y bienestar para los pueblos; no debemos irnos con la finta», dijo el domingo desde el Monumento a la Revolución, delante de alrededor de 130.000 personas, según recoge Milenio.

Allí aseguró también que las peticiones de EE.UU. «no tienen precedente en la relación bilateral» y, por ello, se preguntó: «¿Es realmente interés genuino por ayudar a México y combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense y utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027?».

Más allá de los avisos, la presidenta mexicana recalcó que su Gobierno nunca defenderá «la corrupción ni la colusión con el crimen», al tiempo que mantendrá la cooperación con EE.UU. en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero siempre que sea en condiciones de igualdad y respeto a la soberanía.

En ese sentido dijo que la batalla contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los Estados, pero que «no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional».

Sheinbaum destacó que en México no deciden las agencias extranjeras ni los grandes intereses económicos, por lo que convocó a la ciudadanía a realizar asambleas en las plazas públicas para defender la patria. El llamado, que empezará a regir a partir de la semana que viene, se ha interpretado como una demostración de músculo para afrontar la ofensiva de EE.UU.

De hecho, la mandataria también denunció las campañas millonarias en redes y de medios contra su Gobierno por parte de sectores conservadores extranjeros y nacionales, que, bajo su criterio, se intensificaron tras la muerte accidental de dos agentes estadounidenses de la CIA que actuaron en México, de manera ilegal, en un supuesto operativo contra el narco.

«Ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder ni quienes pretenden utilizar al movimiento para proteger intereses personales ni ningún agente extranjero van a doblegar la dignidad de México», sentenció.