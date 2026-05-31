¡Se abren las urnas! Inicia oficialmente la jornada de elecciones presidenciales

A las 8:00 de la mañana se dio apertura a las urnas para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto.

Por Carlos Valencia

Alas 8:00 a. m. de este domingo 31 de mayo, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, declaró la apertura oficial de las urnas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República en su primera vuelta, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030.

El acto formal de instalación contó con la asistencia del presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y los presidentes de las altas cortes y corporaciones judiciales, entre otros altos funcionarios del Estado.

Para esta contienda democrática, un total de 41.421.973 ciudadanos conforman el censo electoral y están habilitados para ejercer su derecho al voto. Al interior de las fronteras colombianas, el potencial de sufragantes asciende a 40.007.312 personas (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres), mientras que en los consulados del exterior se reportan 1.414.661 connacionales aptos para votar (777.343 mujeres y 637.318 hombres).

Logística, capacitación y despliegue tecnológico para las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional estructuró una robusta infraestructura física para dar cobertura a la jornada. La entidad instaló un total de 13.742 puestos de votación: 13.489 dentro del suelo colombiano y 253 distribuidos en 116 consulados de 67 países.

Esta red logística da soporte al funcionamiento de 122.016 mesas de votación en total. De esta cifra, 118.346 operan en Colombia; por su parte, en el extranjero 1.489 mesas funcionaron de manera anticipada entre el 25 y el 30 de mayo, y 2.181 lo hacen de forma exclusiva durante este domingo 31 de mayo.

El desarrollo operativo de las elecciones presidenciales se complementa con las siguientes medidas técnicas e institucionales:

Autenticación y seguridad digital: Se dispusieron 36.980 dispositivos de autenticación biométrica dactilar y facial para validar de forma inequívoca la identidad de los ciudadanos. Adicionalmente, se activó una herramienta de ciberseguridad especializada en monitorear y mitigar cualquier tipo de incidente de seguridad digital.

Jurados y escrutadores: Un equipo de 850.871 jurados de votación (708.259 principales y 142.612 remanentes) atiende las mesas tras haber sido capacitado mediante talleres presenciales, la plataforma virtual ‘aConfiar’, el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), microcapacitaciones vía WhatsApp y asistencia directa en los puestos.

Los miembros de las comisiones escrutadoras también recibieron una formación teórica y práctica coordinada con la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Inclusión ciudadana: Las mesas cuentan con tarjetas electorales adaptadas al sistema braille y en lengua creole, cubículos con ajustes razonables para personas con discapacidad, más de 100 intérpretes de lenguas nativas en igual número de puestos y protocolos enfocados en la atención a personas con discapacidad y la garantía de derechos de la población trans.

Para el caso específico del voto en el exterior, la entidad desplegó 65 funcionarios de apoyo en 29 consulados durante la semana y reforzó ocho delegaciones adicionales este domingo, implementando además puntos de digitalización de formularios E-14 en seis sedes diplomáticas para agilizar el preconteo.

Garantías de transparencia y canales de monitoreo en las elecciones presidenciales

El componente de vigilancia y transparencia institucional representa uno de los pilares más vigilados de la jornada.

El registrador Hernán Penagos enfatizó durante el discurso de apertura que, por primera vez en la historia del país, se han desplegado tantas acciones concurrentes de integridad electoral.

Para respaldar esta afirmación, el proceso de las elecciones presidenciales dispone del acompañamiento directo de más de 10.000 observadores electorales, de los cuales más de 1.000 pertenecen a misiones internacionales de 26 organizaciones especializadas, entre las que sobresalen la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Instituto Republicano Internacional (IRI).

Auditoría integral del sistema

La organización electoral diseñó un Programa General de Auditorías estructurado en cuatro componentes estratégicos para examinar el funcionamiento técnico. Este modelo incluye una auditoría externa e internacional especializada a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL) en 16 puestos de votación de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Asimismo, se realizó la inspección del Código Fuente de las plataformas informáticas de sorteo de jurados, preconteo, escrutinio y divulgación de resultados por parte de los partidos políticos, complementado con simulacros previos y pruebas de estrés tecnológico.

Como medida de máxima transparencia de cara a la opinión pública, la Registraduría publicará los tres cuerpos del formulario E-14 correspondientes a cada una de las mesas de votación.

Los votantes disponen del chatbot institucional, la aplicación móvil gratuita ‘aVotar’ (en Google Play y App Store) y el portal corporativo www.registraduria.gov.co para verificar su ubicación.

Finalmente, para hacer el seguimiento en tiempo real al preconteo de votos, los interesados pueden acceder a los canales digitales oficiales o descargar la aplicación especializada ‘Elecciones Presidenciales 2026’.Fuente: Canal