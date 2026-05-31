Caos y llamas en París tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones

Al menos 130 personas fueron detenidas.

RT.-Aficionados del Paris Saint-Germain provocaron disturbios este sábado en París, tras la consagración de su equipo por segundo año consecutivo en la Liga de Campeones de la UEFA.

Según reportes locales, durante los festejos se registraron incendios de contenedores, un coche y bicicletas. Con el avance de la noche, la situación se deterioró y se levantaron barricadas en distintos puntos.

Ante el escenario, la Policía intervino para dispersar a los revoltosos y permitir el ingreso de los bomberos. Varias columnas de la policía antidisturbios dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos en la zona de la plaza de la República, lo que obligó a varios cientos de simpatizantes a huir del lugar.

Previamente, los aficionados arrojaron una lluvia de piedras y de morteros a los uniformados. Hasta el momento, se informó la detención de 130 personas, además de la incautación de veinte antorchas y un centenar de morteros. Se reportaron daños en seis vehículos y dos negocios, y un agente de policía resultó herido.

Según informa la Prefectura de Policía de París, se congregaron al menos 20.000 personas en la avenida de los Campos Elíseos en medio de un fuerte operativo de seguridad.