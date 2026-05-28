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Diputada Dellys Féliz invita a misa en memoria de su madre Ramona Rodríguez

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO ESTE.– La diputada Dellys Féliz Rodríguez invitó a familiares, amigos y allegados a participar en las misas que serán celebradas en memoria de su madre, Ramona Rodríguez.

Las eucaristías se estarán realizando todos los días a partir de las 6:30 de la tarde en la parroquia San Vicente de Paúl, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este, hasta el próximo 4 de junio.

 

De igual manera, informó que los santos rezos serán efectuados el sábado 6 de junio en Tamayo-Uvilla, provincia Bahoruco, pueblo natal de la fallecida.

Familiares agradecieron las muestras de solidaridad y acompañamiento recibidas en este momento de dolor, al tiempo que pidieron elevar oraciones por el eterno descanso de Ramona Rodríguez.

#Diputada Delly Feliz #Ramona Rodríguez.

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