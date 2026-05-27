Gonzalo Castillo anuncia restitución de visa estadounidense y agradece a Donald Trump

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– El dirigente político Gonzalo Castillo, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informó este martes que le fue restituido su visado estadounidense de 10 años.

La información fue dada a conocer por el propio Castillo a través de sus redes sociales, donde agradeció al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a la embajadora estadounidense en el país, Leah Campos.

“Quiero agradecer al gobierno de los Estados Unidos, al presidente @realdonaldtrump y a la embajadora @ambleahcampos por la restitución de mi visado de 10 años el día de hoy”, expresó Castillo en la publicación.

Asimismo, señaló que la medida reafirma “los valores de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales que distinguen a los Estados Unidos de América”, en el marco de la conmemoración de los 250 años de independencia de esa nación.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles públicos sobre la restitución del visado al exfuncionario y dirigente peledeísta.