INPOSDOM y Mia Cargo Group ponen fin a litigio judicial con acuerdo

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SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y la empresa internacional Mia Cargo Group anunciaron la firma de un acuerdo de finiquito total y definitivo, marcando el cierre formal de su relación comercial y enviando una señal positiva a los mercados internacionales.

El acuerdo, suscrito el 26 de mayo del 2026, establece la terminación consensuada de los servicios logísticos vigentes desde 2021, dejando sin efecto cualquier reclamación o proceso legal previo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Este entendimiento representa un paso firme en la consolidación de un entorno de negocios más estable y confiable en la República Dominicana, alineado con las mejores prácticas internacionales de colaboración.

Mensaje claro a la inversión internacional

La decisión conjunta, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y los abogados actuantes, refleja un firme compromiso con la estabilidad económica, la institucionalidad y el compromiso mutuo de mantener un clima de negocios favorable en el país.

En ese sentido, Mia Cargo Group destacó que la resolución responde a una visión estratégica orientada a preservar el clima de inversión y priorizar el interés general. Asimismo, la empresa desistió de cualquier reclamación contra el Estado dominicano, contribuyendo a un cierre armonioso y sin litigios.

Ambas partes acordaron notificar el contenido del acuerdo ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, incluyendo el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, garantizando la debida transparencia y publicidad del proceso.

INPOSDOM reiteró su valoración del aporte de la inversión internacional al fortalecimiento del ecosistema logístico nacional, destacando la cooperación sostenida con empresas extranjeras en el país.

El director general de INPOSDOM, Erick Guzmán Núñez, y el CEO de Mia Cargo Group, Diego A. Vestiellero, coincidieron en que este acuerdo no solo cierra un capítulo, sino que reafirma la capacidad del país para gestionar relaciones contractuales con apego a la ley, transparencia y estándares internacionales.

Con este paso, la República Dominicana continúa consolidándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por un marco jurídico sólido y una institucionalidad en constante fortalecimiento.