Por Eli Heiliger

SANTO DOMINGO.– El partido Patria Para Todos (PPT) expresó su más enérgico rechazo a las recientes acciones de la administración estadounidense contra Cuba, calificando de atropello a la soberanía las medidas judiciales y políticas impulsadas desde Washington.

El presidente de la organización política, Héctor Sánchez, denunció de manera particular los señalamientos formulados por el expresidente y líder político estadounidense Donald Trump contra Raúl Castro, a quien definió como un héroe y líder histórico de la nación caribeña.

Según el dirigente dominicano, estas acusaciones carecen de fundamento legal internacional y tienen como único propósito «crear las condiciones para una ilegal e injusta invasión contra Cuba, una nación soberana».

Advertencia sobre un conflicto regional

Sánchez advirtió que una agresión militar de esa naturaleza en el Caribe sería un acto de absoluta irracionalidad que obligaría al pueblo cubano a ejercer su derecho a la legítima defensa.

Esto, aseguró, desataría un conflicto armado con «consecuencias impredecibles» para la estabilidad política, social y económica de toda América Latina y el resto del mundo.

«Las naciones latinoamericanas, caribeñas y del mundo, que aman y respetan la soberanía, la paz y el orden internacional bajo el arbitraje de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deben oponerse y pronunciarse firmemente en contra de esta acción peligrosa», manifestó el presidente del PPT.

Un llamado a la movilización por la paz

El dirigente político hizo un llamado a los movimientos sociales, partidos progresistas y pueblos del mundo a unirse y movilizarse de manera activa para frenar lo que describió como «provocaciones desestabilizadoras de corte imperial».

Sostuvo que este tipo de políticas unilaterales rompen la armonía global y empujan a la humanidad por un camino oscuro de destrucción y asfixia económica.

Finalmente, el PPT reiteró su postura histórica de que los conflictos internacionales deben resolverse mediante los canales diplomáticos formales.

«Luchemos unidos por la paz y el diálogo respetuoso y constructivo entre las naciones. Rechacemos las actitudes imperiales abusivas, las intervenciones a naciones soberanas y las guerras que solo destruyen el planeta y la vida», concluyó Sánchez.