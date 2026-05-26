San Lorenzo invicto en Copa Metropolitana Voleibol Superior Femenino provincia Santo Domingo

Por Leòn Felipe

SANTO DOMINGO,RD,- El sexteto femenino del Club San Lorenza de Los Mina, se mantiene invicto, marco de la Décimo Primer Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino de la provincia Santo Domingo, que tiene dedicatoria especial al ministro de Educación, Lluís Miguel De Camps.

El setexto de San Lorenzo, domina el primer lugar con récord de tres victorias sin derrotas. Las los mineras, derrotaron el domingo 17 de mayo a sus rivales, Reinas de Los Alcarrizos, tres sets por uno, que concluyeron, 25-11, 26-24, 25-19 y 25-19, en donde predominó el fuerte ataque de las ganadoras.

San Lorenzo de Los Mina, volvió por sus fueros ofensivos, el viernes 22 de mayo, venciendo a sus opositoras del Club Raúl Castro, representativo de (Santo Domingo Norte), tres sets por cero, que finalizaron, 28-26, 25-16 y 25-20. Mientras que durante la jornada del sábado 23 del corriente mes,, se impuso también, tres sets por cero, frente al equipo de Los Frailes con pizarra de: 25-18,25-22 y 25-15.

En el segundo lugar de la tabla de posiciones, Bameso y Reinas de Los Alcarrizos dividen honores con marca de un triunfo y un fracaso. Las Reinas de Los Alcarrizos se impusieron al Club Bameso, representando al Distrito Nacional, en cuatro sets, :25-19, 17-25, 25-20 y 25-19. Las Bamesianas, se fueron al desquite, ante sus homólogas de Los Frailes a las que derrotaron tres sets por uno, con pizarra de 25-23, 18-25, 25-22 y 25-16.

De su lado, Los Frailes logró la victoria al disponer del Raúl Castro durante la jornada del domingo 24 de mayo, tres games por uno: 25-18, 15-25, 25-15 y 25 -21. Tienen récord de 1-2, mientras que las muchachas del Raúl Castro, «o han visto a linda», con marca de 0-2

La jornada de Serie Regular continúa este viernes 29 de mayo, con enfrentamiento entre los clubes Raúl Castro y Bameso a las 7:30 de la noche en la cancha de Bameso. Para el sábado 30 de mayo, está pautado el partido entre San Lorenzo de Los Mina y Bameso a las 5:00 de la ta tarde, mientras que el club Raúl Castro se medirá a Las Reina de Los Alcarrizos a partir de las 6:00 de la tarde, en el polideportivo de Los Alcarrizos.

El comité organizador del torneo informó que la Serie Regular finalizará el viernes 5 de junio, con el partido entre el Club Los Frailes y Las Reina de Los Alcarrizos, a partir de las 7:30 de la noche, en el techado del Liceo Ramón Emilio Jiménez, en Los Mina.

La XI Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino de la provincia Santo Domingo, cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Ministerio de Educación(MINERD), Seaboard, el Consejo Nacional de Drogas, Alcaldía de Santo Domingo Este, Ayuntamiento de Los Alcarrizos, Gatorade, Consorcio de Bancas La Soñadora Sport y Real, entre otras empresas públicas y privadas