Contraloría robustece servicio de denuncia Alerta Segura CGR

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Santo Domingo, R. D.-La Contraloría General de la República (CGR) completó la capacitación de 39 directivos, auditores e investigadores de la Unidad Antifraude de la institución, en el nuevo Sistema Integral de Denuncias y mecanismos formales de protección al denunciante.

“El propósito es fortalecer la capacidad y eficiencia de respuesta a las denuncias que reciba la institución a través de “Alerta Segura CGR”, un mecanismo formal por el cual la ciudadanía ya puede denunciar con la confianza de que su identidad estará protegida y la institución está lista para escuchar y actuar”, enfatizó el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, al encabezar el acto.

La entrega de certificados se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI), en presencia de su director Cristian Báez y los representantes de la firma internacional Cessabit Sinergia, los señores Luis Manuel y Lina Escobar, así como la facilitadora Juanita Ospina, en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La capacitación abarcó la aplicación de los 17 criterios de tipificación de conductas denunciables, los cinco canales de recepción multimodal, los criterios de admisibilidad, los protocolos de investigación preliminar y los procedimientos de seguimiento y retroalimentación.

Las denuncias recibidas a través de Alerta Segura CGR deben estar relacionadas con hechos que puedan afectar el uso adecuado de fondos públicos, procesos administrativos o cumplimiento normativo en instituciones bajo supervisión de la Contraloría. Las mismas son recibidas, clasificadas y evaluadas conforme a criterios técnicos establecidos y bajo estricta confidencialidad.

“Cualquier persona puede denunciar conductas de fraude, corrupción, conflicto de intereses o irregularidades administrativas a través de los canales habilitados: presencial, digital, telefónico, con cobertura nacional e incluyendo a la diáspora dominicana en el exterior”, puntualizó el contralor.

La persona puede acceder por medio del portal web: contraloria.gob.do; mediante la aplicación móvil para Android y iOS; a través del WhatsApp: +1 809 723 1821; o por correo: [email protected].

La protección aplica tanto para servidores públicos que quieran reportar irregularidades dentro del Estado, como para ciudadanos, proveedores, contratistas y organizaciones de la sociedad civil.

En el acto también estuvieron presentes el subcontralor de la República, Cecilio Disla; el responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña y el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldivar, entre otras personalidades.