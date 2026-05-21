INFOTEP refuerza vínculos entre formación técnica y sector productivo

Promueven modelo de Formación Dual como herramienta estratégica para la empleabilidad y la competitividad en SDE

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Santo Domingo Este. -El INFOTEP presentó el modelo de Formación Dual como herramienta estratégica para fortalecer la empleabilidad y la competitividad empresarial durante un encuentro empresarial en el que se desarrolló la conferencia sobre el programa PRODUAL, titulada “Puente entre la Formación y el Empleo”.

La actividad estuvo encabezada por el subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez, en representación de la directora general, Maira Morla Pineda, quien destacó que PRODUAL permite desarrollar competencias en entornos reales de trabajo y fortalecer la conexión entre las necesidades de las empresas y la preparación técnica del talento humano.

Mientras que la directora de competitividad empresarial, Rayza Pichardo, afirmó que el Programa de Formación Dual contribuye a reducir brechas entre la oferta formativa y la demanda laboral, impulsar oportunidades para los jóvenes y fortalecer el capital humano requerido por los sectores productivos.

Pichardo presentó una visión integral sobre el impacto estratégico de la Formación Dual en el fortalecimiento de la empleabilidad, la productividad y la competitividad empresarial, durante su charla “PRODUAL: Puente entre la Formación y el Empleo.

“Apostar por la Formación Dual no es solo prever el futuro, es empezar a construirlo hoy”, expresó Pichardo al concluir su conferencia.

También se presentó el panel “Experiencia y buenas prácticas PRODUAL”, moderado por Yomary Lantigua, encargada de la División Programa Formación Dual del INFOTEP, con la participación de Yafreisy del Rosario, gerente de Recursos Humanos de Before Boarding, y Kelvin Núñez, gerente de Gestión y Desarrollo de Talento de HAYCO Dominican Republic.

Durante el panel, los participantes compartieron experiencias, desafíos y resultados derivados de la implementación del modelo dual en sus organizaciones, resaltando cómo la integración entre empresa y formación técnico profesional contribuye al fortalecimiento del capital humano y la competitividad organizacional.

La actividad se desarrolló en el Centro Tecnológico Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, en Ciudad Juan Bosch, y contó con la presencia de Iris Hurtado, directora regional Oriental del INFOTEP; representantes empresariales, aliados estratégicos, facilitadores y actores vinculados al fortalecimiento de la formación técnico profesional en el país.