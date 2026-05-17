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Monte Plata, R.D. — La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizó con éxito un encuentro con autoridades, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores de la provincia Monte Plata, donde presentó los nuevos proyectos e iniciativas de mejora que serán ejecutados en beneficio de las comunidades de la demarcación.

La actividad, celebrada en las instalaciones de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Monte Plata, reunió a autoridades locales, dirigentes comunitarios y ciudadanos interesados en conocer las acciones contempladas por la empresa para fortalecer y optimizar el servicio eléctrico en la provincia.

En representación de la provincia participaron la gobernadora civil Rafaela Javier Gomera; los diputados Román de Jesús y Jhon Contreras; el párroco Julián Cruz; Anderson de los Santos; el doctor Francis Reynoso; la exalcaldesa Altagracia Herrera; Román Wladimir Carreras Reynoso; el coronel licenciado Zauris Belliard Vargas, y el alcalde Héctor Figari.

Por parte de Edeeste estuvieron presentes el gerente general, ingeniero Emilio Contreras; el director de Distribución, ingeniero Félix Otto; la directora de Comunicaciones, Elsie Cruz; el gerente de Ejecución de Proyectos, ingeniero Pedro Then; la gerente Comercial, Darlenis Contreras, y el gerente de Gestión Social, José Severino, así como responsables de distintas áreas operativas de la empresa vinculadas a la ejecución y seguimiento de los proyectos anunciados.

Durante el encuentro, representantes de Edeeste compartieron informaciones relacionadas con los proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación de redes eléctricas, así como un plan de inversión a corto y mediano plazo de más de 400 millones de pesos, orientado a mejorar la calidad del servicio y responder a las principales necesidades energéticas de los municipios de Monte Plata.

El gerente general de Edeeste, ingeniero Emilio Contreras, destacó el compromiso que mantiene la institución con el desarrollo energético de la provincia, asegurando que actualmente existe un equipo trabajando de manera constante para ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la población.

“Muchas veces el trabajo que se realiza no se percibe de inmediato, pero detrás de cada proyecto hay un equipo comprometido trabajando por Monte Plata. Los resultados serán los que hablarán por nosotros y demostrarán el esfuerzo que se está haciendo para mejorar el servicio eléctrico en la provincia”, expresó Contreras.

La gobernadora Rafaela Javier Gomera valoró positivamente el acercamiento de Edeeste con los distintos sectores de la provincia y reiteró su respaldo a las iniciativas orientadas a mejorar el servicio energético.

“Siempre hemos apoyado a Edeeste y colaborado en la búsqueda de soluciones para nuestra gente. Este tipo de encuentros fortalece el diálogo y permite seguir construyendo respuestas en beneficio de Monte Plata”, manifestó la representante del Poder Ejecutivo.

Asimismo, Edeeste agradeció el respaldo brindado por los medios de comunicación locales, destacando el apoyo ofrecido en la difusión de las acciones puntuales, proyectos y actividades desarrolladas por la empresa en beneficio de la provincia.

Los asistentes valoraron positivamente el espacio de diálogo e intercambio, destacando la importancia de mantener una comunicación cercana entre la empresa y las comunidades para impulsar soluciones conjuntas a favor de la población.

Edeeste reafirmó su compromiso de continuar trabajando en favor de un servicio eléctrico más eficiente, estable y de calidad para todos los habitantes de la provincia.