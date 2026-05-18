Franklin De la Cruz califica de ilegales supuestas elecciones en Fedotri

Declara que soy “único presidente reconocido por el COD”; desacataron ordenanza judicial

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri), Franklin De la Cruz, calificó como ilegales las supuestas elecciones realizadas por un grupo que le adversa, los cuales desacataron una ordenanza judicial que suspendió ese proceso.

De la Cruz denunció que un grupo de dirigentes y asociaciones irregulares, algunas que una vez pertenecieron a la Fedotri y otras inexistentes, realizaron el sábado 16 un “supuesto” proceso eleccionario que a todas luces tiene carácter de ilegal y que la Federación desconoce.

Dijo que esos adversarios actuaron en desacato y desobediencia a la Ordenanza Civil 504-2026-SORD-1116, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictaminó el pasado viernes día 15 de mayo de 2026 la suspensión de la asamblea, y que le fue notificada a ellos ese impedimento.

Declaró que pese a existir una orden de una jueza, ese grupo de asociaciones, cuyo representante legal es el licenciado Ronald Santana, decidió darle curso a la asamblea. En consecuencia, las decisiones adoptadas incluyendo la elección de un Comité Ejecutivo es a todas luces ilegal.

Sostuvo que “el verdadero Comité Ejecutivo de Fedotri es que el presido y fuimos elegido el 14 de diciembre del año 2025 para el período 2025-2029, y contamos con el reconocimiento del Comité Olímpico Dominicano (COD), de la World Triatlón (la Mundial de Triatlón, en español) y de la Confederación Panamericana de Triatlón (PATCO, en sus siglas en inglés).

A Franklin De la Cruz, en la presidencia de Fedotri, le acompañan en la directiva por los próximos cuatro años Juan Francisco Eusebio, primer vicepresidente; Gustavo López, segundo vicepresidente; Fanny Alexandra Marte, secretaria general; Aristóteles Newman, tesorero; Nicasio García y Jhonny Aponte, los vocales primero y segundo, respectivamente.

De la Cruz reveló que recibió el voto favorable de 13 asociaciones miembros de Fedotri, de 15 con derecho a voz y voto, las cuales fueron Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Samaná, El Seibo, Montecristi, Monte Plata, Barahona, San Cristóbal, Pedernales, Peravia, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, y no votaron Hato Mayor y Santiago.

Reiteró que desconoce por ilegal el supuesto proceso eleccionario que encabezó Eugenio Contreras, quien se proclamó presidente de Fedotri en franca usurpación de funciones, y sus acompañantes, apoyado en mayoría por asociaciones inexistentes y desafiliadas como Hermanas Mirabal, La Vega y Bonao, adversado por Santiago y Hato Mayor, y Santo Domingo, que usurpa la representación.