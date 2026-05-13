Fedombal anuncia inicio 1ro de junio el campeonato 2026 de la LND U22

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Santo Domingo, RD.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este miércoles el inicio del Campeonato 2026 de la Liga Nacional de Desarrollo U22, en su I División, previsto para el lunes 1 de junio y en opción a la Copa INAPA.

La LND U22 es organizada por la Fedombal, que preside el ingeniero Rafael Uribe, y de manera operativa funciona con un Buró Nacional que encabeza el Inmortal del Deporte José -Maíta- Mercedes, como Comisionado Nacional, junto a el entrenador Melvyn López, quien es el coordinador de Competencias, y Ramón Ceballos, director técnico.

La justa contará con la participación de 18 equipos, los cuales fueron distribuidos en tres Conferencias de seis franquicias cada una que son la Norte, Sur y Este.

En la Norte estarán los equipos Fénix de Santiago, Tornados de San Francisco de Macorís, Club Domingo Paulino (CDP) de Santiago, San Sebastián de Moca (Espaillat), Navegantes de Puerto Plata y los Astros del Parque Hostos (La Vega).

En la Sur, Bameso Bulldogs, Coloniales, Caoba City, Caminantes de Los Alcarrizos, Constituyentes de San Cristóbal y Halcones de Santo Domingo Norte, y en la Este, Trenes del Este (La Romana), Truenos de Cristo Rey, Cocolos de San Pedro de Macorís, Espadachines de Villa Consuelo, Leñeros de Los Mina y Guerreros de Guachupita.

Los detalles fueron dados por Maíta Mercedes, a través de un despacho de prensa de la LND U22, en la que estableció que se jugarán 90 partidos de serie regular y avanzarán a la siguiente fase de clasificación los primeros cuatro equipos de cada una de las conferencias, quienes se eliminarán 1-4 y 2-3 dentro de una misma conferencia.

Indicó Mercedes que los ganadores de los partidos de conferencia (1-4 y 2-3) -el equipo local será el de mejor récord- disputarán la final a muerte súbita. Los primeros lugares de las Conferencias Norte, Sur y Este avanzarán al Final Four y el cuarto equipo lo completa el que posea el menor coeficiente (de + ó -) en los partidos de finales de conferencias.

Sostuvo que los cuatro equipos clasificados de cada una de las conferencias (3), que suman 12, aseguran su permanencia en la I División para el torneo 2027 de la LND U22. De entre los seis equipos no clasificados, 5to y 6to lugar de cada conferencia, los primeros cuatro con mejores récords se quedan en la I División, y los otros dos irán a un partido de muerte súbita, donde el ganador seguirá en 2027 y el perdedor desciende a la II División.

Dijo que de la LND U22 se nutre la Súper Liga LNB con jugadores de la talla de Jassel Pérez, Luismal Ferreiras, Diego Colón, Adonis Núñez, Carlos Carela, Daylin Thomas, Darwin Rosario, Yeison Rivera, Kelvin Núñez, Anfherny Acevedo y Bryan Ramírez.

Los campeones históricos de la I División de la LND U22 son: Areperos de San Carlos, en 2021; Truenos, 2022; Fénix de Santiago, 2023; Bameso, 2024; y Trenes, en 2025.