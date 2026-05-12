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SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) desarrolló este domingo su programa “INEFI con el Barrio” en el sector Cinco Esquinas, de San Carlos, Distrito Nacional, donde niños, adolescentes y jóvenes participaron en competencias y exhibiciones de ajedrez, bádminton, baloncesto 3×3, vitilla y voleibol, además de recibir asistencia mediante un operativo odontológico.

La Policía Nacional resaltó la labor que realiza el INEFI a través de esta iniciativa, que busca fomentar la sana recreación, la integración comunitaria y la práctica deportiva en distintos sectores del país.

Al respecto, el director de comunicaciones estratégicas de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, valoró el alcance social del programa y afirmó que este tipo de actividades contribuyen a mantener a la juventud alejada de los malos vicios y la delincuencia.

“No hacen falta palabras de bienvenida para este programa ‘INEFI con el Barrio’, que más que con el barrio está con el país. ¡Muchas gracias y arriba el INEFI!”, expresó Pesqueira al dejar iniciada la actividad.

De su lado, el director técnico del INEFI, Eddy González, destacó la tradición deportiva y cultural del sector San Carlos, señalando que de esa comunidad han surgido importantes atletas, artistas y personalidades de la sociedad dominicana.

Asimismo, recordó que el club San Carlos representa una de las principales referencias del baloncesto superior nacional y reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo integral de la juventud.

“San Carlos puede contar siempre con el apoyo del INEFI, ya que nuestro principal objetivo es promover la sana recreación y acercar a niños, adolescentes y jóvenes al deporte y a actividades positivas en sus comunidades”, sostuvo González.

En tanto, la destacada ex voleibolista Rosa Sugey Rodríguez calificó el programa como una iniciativa social y deportiva de gran impacto para niñas y adolescentes en condiciones vulnerables que forman parte de su escuela de voleibol.

La actividad contó además con la presencia de líderes comunitarios y figuras vinculadas al deporte, entre ellos Evaristo Pérez, Jorge Almánzar y Agustín Espinosa; el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, Nelson Javier Ozuna; y el encargado de tecnología del INEFI, Ramón Prats.

También asistieron el coronel de la Policía Nacional, Ildefonso Ureña; el regidor Juan López; representantes comunitarios de juntas de vecinos; y el director del Consejo del Distrito Nacional, Jean Carlos Vegas.