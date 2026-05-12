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Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud ( – El Servicio Nacional de Salud ( SNS ) avanza en la implementación del modelo de organización “Hospitales del Futuro”, con jornadas de presentación y sensibilización desarrolladas en centros priorizados de la Red Pública de Salud.

Como parte de este proceso, el equipo técnico del SNS realizó encuentros de socialización en los hospitales de Traumatología de Azua e Higüey, así como en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, y en el Hospital Clínico Quirúrgico Sr. José Joaquín Puello.

La próxima semana, la jornada continuará en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, como parte del cronograma de expansión de esta estrategia a otros centros de la red.

Durante esta fase, se desarrollan trabajos operativos orientados a la elaboración de manuales de organización, manuales de procesos y levantamiento de información, insumos fundamentales para la formulación de planes de mejora y fortalecimiento institucional en cada centro de salud.

El modelo “Hospitales del Futuro” busca consolidar una gestión hospitalaria más organizada, eficiente y alineada con estándares de calidad, mediante la estructuración de procesos, definición de protocolos y fortalecimiento de la planificación operativa.

Con esta iniciativa, el SNS reafirma su compromiso con la transformación y modernización de la Red Pública de Servicios de Salud, impulsando herramientas de gestión que contribuyan a elevar la calidad de la atención ofrecida a la población.