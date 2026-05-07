Ney Arias Lora destaca avances en sus primeros 100 días de gestión bajo dirección del doctor Víctor Rosario

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SANTO DOMINGO.- Al cumplirse los primeros 100 días de gestión del director, doctor Víctor Rosario, el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora exhibe importantes avances en el fortalecimiento, modernización y ampliación de sus servicios de salud.

El doctor Víctor Rosario destacó que estos avances reflejan el compromiso de su gestión con la mejora continua.

“En estos primeros 100 días hemos trabajado enfocados en ampliar los servicios, modernizar nuestras áreas y fortalecer la atención integral. Nuestro objetivo es seguir elevando la calidad del servicio y garantizar una atención digna y eficiente para todos los pacientes”, expresó.

Asimismo, el doctor Rosario dijo que fueron remozadas las áreas de Sonografía y Doppler, en el marco de la modernización continua del hospital.

Durante este período, la dirección del centro dejó inaugurada su nueva área de Oftalmología, como parte del proceso de expansión de su cartera de servicios, permitiendo ofrecer atenciones más completas a la población.

En el ámbito preventivo, el centro impulsó durante la Semana Santa 2026 la iniciativa “Un reto por la vida 2026”, acompañada de una charla educativa dirigida a pacientes y familiares, enfocada en la prevención, el cuidado personal y la toma de decisiones responsables.

Otro de los logros destacados es la presentación del nuevo Manual de Protocolo y Manejo de Trauma, una herramienta orientada a transformar la atención en emergencias, salvar vidas y fortalecer la red nacional de salud mediante una mejor coordinación entre centros.

De igual manera, fue inaugurada la Unidad de Psicotrauma, un espacio diseñado para brindar atención integral a pacientes con traumas físicos y psicológicos, fortaleciendo la salud mental en Santo Domingo Norte y zonas aledañas.

En materia de trasplantes, el Consejo Nacional de Trasplante (CNT) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) juramentaron el Comité de Trasplante del hospital, quedando formalmente constituido como Centro Generador de Donantes de Órganos y Tejidos.

Además, el hospital coordinó junto al Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) un plan para garantizar traslados hospitalarios oportunos, fortaleciendo la atención interhospitalaria.

Igualmente, el doctor Rosario informó que la institución también incorporó nuevas camas hospitalarias, con el objetivo de optimizar la atención y garantizar espacios más confortables, seguros y adecuados para los pacientes.

Asimismo, agregó: “Cada una de estas iniciativas responde a una visión clara de transformación del hospital, donde la prioridad es salvar vidas, humanizar la atención y seguir aportando al fortalecimiento del sistema de salud”.

El doctor Víctor Rosario también expresó su agradecimiento al director del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, por el respaldo brindado durante estos primeros 100 días de gestión.

La dirección del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora reitera su compromiso de continuar avanzando en la modernización, ampliación y humanización de los servicios de salud, consolidándose como un referente en la atención traumatológica y de emergencias en el país.