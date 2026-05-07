Ministerio Público solicita prisión preventiva contra hombre imputado de matar a su pareja en Villa Duarte

La medida será conocida este sábado, 9 de mayo

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de matar a su pareja el pasado domingo, en un hecho ocurrido en el sector Villa Duarte, del municipio Santo Domingo Este.

Eric Daulin Urbáez Farcón (Wisin), de 36 años de edad, fue sometido a la justicia por la muerte de Diana Elena Evangelista, de 18 años.

La solicitud de medida de coerción depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este establece que el pasado 3 de mayo, en horas de la madrugada, el imputado Urbáez Farcón le dio muerte con un arma blanca a la joven con quien llevaba tres años de relación. El caso ocurrió en la vivienda del imputado, localizada en el indicado sector.

Según consta en la instancia, después que ocurrió el hecho el victimario fue encontrado por sus padres en su habitación con heridas en ambas muñecas y el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital de la demarcación. Posteriormente, se procedió con su arresto.

Luego de que la Policía Nacional recibiera la denuncia del caso, las autoridades procedieron con el levantamiento del cuerpo sin vida de la joven, estableciéndose mediante el acta número 0109738, que presentaba herida cortopenetrante en hemicara izquierda, hemorragia externa y anoxia cerebral.

El caso recibió la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público sustentó la solicitud con diferentes pruebas testimoniales y documentales que establecen la vinculación de Urbáez Farcón con el crimen.

El órgano persecutor sostiene que la prisión preventiva es la medida idónea a imponer contra el imputado, ya que no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento, dada la pena grave que podría imponerse por los hechos penales por los que se le investiga, existe un alto riesgo de que intente sustraerse al proceso y no comparecer a los actos del procedimiento.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para este sábado 9 de mayo la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra el imputado, a través del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona de ese municipio.