miércoles, 6 de mayo de 2026
Santo Domingo Este: 26°C
Destacadas de CiudadOriental.com

Poder Judicial ocupa posición 5 entre 170 instituciones en el índice digital del Estado dominicano

Por PJ
El Poder Judicial de la República Dominicana obtuvo un desempeño destacado en la XII edición del índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Digital e Innovación (iTICge+i), logrando posicionarse en el 5to. lugar dentro de la categoría de instituciones que prestan servicios al ciudadano.

Este reconocimiento, otorgado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) tras evaluar a más de 170 instituciones, evidencia el compromiso institucional con la modernización y la consolidación de un modelo de justicia centrado en las personas.

El iTICge+i es el principal instrumento del Estado dominicano para medir el nivel de madurez digital en el sector público, considerando pilares fundamentales como gobierno digital, innovación, interoperabilidad, servicios en línea, ciberseguridad y experiencia del usuario.

Los resultados alcanzados reflejan avances sostenidos en la implementación de soluciones tecnológicas que optimizan procesos, reducen tiempos de respuesta y fortalecen la transparencia y el acceso a la justicia a nivel nacional.

Este logro es producto del esfuerzo articulado entre jueces, servidores judiciales y equipos técnicos, especialmente de las áreas de tecnología y servicios, quienes han impulsado iniciativas clave para acercar la justicia a la gente a través de justicia.gob.do, ecosistema digital del Poder Judicial que integra el Portal de Acceso Digital, disponible 24/7.

Mediante Acceso Digital, abogados, ciudadanos e instituciones pueden realizar trámites en línea, depositar solicitudes y documentos, consultar información de sus procesos y dar seguimiento a sus casos sin desplazamientos innecesarios.

Asimismo, se ha fortalecido la interoperabilidad con otras instituciones del Estado, mediante conexión segura, trazable y eficiente entre los sistemas del Poder Judicial y entidades como el Ministerio Público, Registro Inmobiliario y otros organismos, facilitando el intercambio de información, reduciendo tiempos de respuesta, evitando duplicidades y mejorando la calidad del servicio.

También junto a la digitalización de expedientes y el uso de herramientas innovadoras orientadas a elevar la eficiencia, la transparencia y la experiencia de los usuarios del sistema de justicia.

#poder judicial

Podría interesarte