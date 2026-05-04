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SANTO DOMINGO.- El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, informó este lunes que los resultados de las pruebas de laboratorio de calidad del agua arrojaron un 95.75 por ciento de potabilidad del líquido que se distribuyó en el Gran Santo Domingo en el primer cuatrimestre del año en curso.

El funcionario aseguró que la institución somete a pruebas de calidad el agua que distribuye los 365 días del año y que el 96 % del suministro que ofrece al Gran Santo Domingo cumple con los estándares de potabilidad.

“Nuestro Departamento de Calidad de las Aguas hace arqueos y pruebas por línea. Lo hacemos todos los días; nos pasamos los 365 días del año vigilando la calidad del agua que servimos. En enero la potabilidad del agua estuvo en un 96 %, en febrero 97 %, y en marzo y abril nos mantuvimos en un 95 %, para un promedio de 95.75 en los primeros cuatro meses de 2026”, aseguró Fellito Suberví.

No obstante, el funcionario señaló que uno de los grandes retos es la antigüedad de la infraestructura de distribución, con tuberías que en algunos sectores como Naco tienen hasta 80 años de instaladas, así como las condiciones de almacenamiento en las viviendas.

Supervisa jornada de corrección de fugas y averías en todo el GSD

El director de la CAASD informó que durante este “largo fin de semana” se realizó un amplio operativo de corrección de fugas y averías, y se avanzó en la ejecución de importantes trabajos de infraestructura hidráulica en distintos sectores del Distrito Nacional, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable y mejorar la calidad de vida de la población.

Entre las intervenciones, el ingeniero Suberví Hernández destacó la instalación de tres tuberías en el sector 30 de Mayo, ubicado en la avenida Independencia; un nuevo empalme en la avenida Núñez de Cáceres y el reemplazo de una tubería en el Centro Olímpico.

Además, el director general de la CAASD citó la desobstrucción en una línea de aguas residuales en la calle Doctor Delgado, y la conexión de agua potable en el sector Gascue, la limpieza de labores en la red de alcantarillado en la Ciudad Colonial y el inicio de los trabajos de corrección de una avería en la línea de 30 pulgadas, en Ciudad Juan Bosch.

Plan de Drenaje

En cuanto al plan maestro de drenaje para la capital, Fellito Suberví informó que la CAASD participa activamente en el Plan Integral de Santo Domingo (PIS), junto a todas las instituciones vinculadas a infraestructura soterrada.

Detalló que la primera etapa contempla trabajos en la avenida Luperón, desde la John F. Kennedy hasta el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, y que se prevé utilizar las tuneladoras del Metro de Santo Domingo para la ejecución de las obras.

El funcionario también explicó que ya existen túneles construidos que forman parte del circuito de drenaje, y que el objetivo es completar los tramos pendientes, incluyendo soluciones para la zona de la Máximo Gómez con la avenida 27 de Febrero.

Asimismo, destacó el papel de los cauces naturales: “Las soluciones del drenaje pluvial son las cañadas, porque cuando el agua fluye de manera efectiva, al final eso es una solución del drenaje pluvial de una gran parte de la población”.