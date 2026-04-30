Contraloría, el SNS y Contrataciones Públicas anuncian masivo encuentro con directores

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Santo Domingo, R. D.- La Contraloría General de la República (CGR), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) sostendrán un encuentro nacional con todos los directores de hospitales y centros de salud de la Red Pública, orientado a robustecer los mecanismos de control interno y elevar la eficiencia operativa en los procesos administrativos del sector.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno dominicano para garantizar una gestión sanitaria más transparente, ordenada y alineada con las normativas vigentes, mediante el fortalecimiento de controles preventivos en áreas esenciales como compras y contrataciones, pagos y registros de contratos.

El encuentro, que reunirá a directores de hospitales, centros autogestionados y subcentros regionales, busca consolidar una cultura de cumplimiento que permita anticipar riesgos, corregir desviaciones y asegurar que cada proceso administrativo contribuya a una mejor calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, valoró la importancia estratégica del encuentro, al señalar que “este espacio permitirá alinear esfuerzos para consolidar una gestión hospitalaria sustentada en controles oportunos y más efectivos, y aumentar la eficiencia operativa”.

Agregó que la visión institucional apunta a promover una supervisión cercana y preventiva, que acompañe a los centros de salud en la correcta ejecución de sus procesos, evitando situaciones que puedan afectar la integridad de la gestión pública.