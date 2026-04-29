Antonio Feliz asume presidencia del Concejo en SDE con agenda centrada en arbitrios, orden interno y deuda social

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El regidor Antonio Feliz afirmó que su elección como presidente de la Sala Capitular no fue improvisada, sino el resultado de acuerdos previos y un respaldo mayoritario que se consolidó antes de la votación.

Al asumir la posición, indicó que una de sus prioridades será mejorar el funcionamiento interno del Concejo de Regidores, haciendo énfasis en la puntualidad de las sesiones y en la necesidad de agilizar la aprobación de proyectos que llevan meses estancados.

En ese sentido, señaló que uno de los temas más críticos es la actualización de los arbitrios municipales, cuya normativa considera obsoleta desde la creación del municipio. Explicó que actualmente existen distorsiones significativas, donde grandes empresas realizan aportes mínimos —“apenas dos pesos”, según expresó— pese a generar altos ingresos.

El objetivo de esta reforma, precisó, es corregir esas desigualdades y lograr que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan de manera más justa, lo que permitiría fortalecer las finanzas del cabildo y avanzar en la agenda de desarrollo municipal.

Feliz sostuvo que su gestión buscará dar salida rápida a resoluciones pendientes, al considerar que muchas de estas iniciativas son fundamentales para el bienestar de los munícipes.

En cuanto a la llamada “deuda social”, el presidente del Concejo identificó a Cancino Adentro como una de las zonas más afectadas, donde persisten problemas de infraestructura vial, servicios básicos y condiciones precarias.

Entre las principales demandas mencionó la reconstrucción de aceras y calles, la construcción de un puente que conecte Cancino con El Tamarindo, así como el techado de canchas deportivas y otras obras comunitarias.

Asimismo, incluyó en la agenda la atención a sectores como Los Rosales, Villa Tropicalia, El Perla y Villa Liberación, comunidades que —según dijo— requieren intervención urgente.

El regidor hizo un llamado al Gobierno Central, en especial al Ministerio de Obras Públicas, para coordinar esfuerzos que permitan ejecutar estas obras, muchas de las cuales exceden las capacidades del cabildo.

Finalmente, reiteró que su objetivo será combinar la eficiencia administrativa dentro del Concejo con respuestas concretas a demandas históricas de la población, mediante la aprobación oportuna de los proyectos que el municipio necesita.