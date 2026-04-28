Organizaciones feministas llaman a la rebeldía frente a las injusticias en intervenciones públicas por el Día Nacional de la Rebeldía

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En el marco del Día Nacional de la Rebeldía, este 27 de abril, organizaciones del movimiento feminista realizaron intervenciones simultáneas en los principales puentes del país, llevando mensajes de denuncia y resistencia frente a las múltiples injusticias que afectan la vida de las mujeres y de la población en general.

Las acciones se desarrollaron en puntos de alta visibilidad como las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy, Núñez de Cáceres, entre otras, con el objetivo de interpelar a miles de personas en su tránsito cotidiano e invitarles a cuestionar la normalización de la impunidad, la corrupción y la violencia institucional.

Día de la Rebeldía: Coordinadora Popular llama a Abinader a escuchar al pueblo Con frases como “A políticos sordos, mujeres rebeldes”, “Prohibir el aborto no evita que suceda” y “Por cada vida robada, las mujeres decimos cero impunidad en SENASA”, las organizaciones hicieron un llamado a rebelarse contra la prohibición total del aborto, la falta de garantías para los derechos de las mujeres, la corrupción en instituciones llamadas a proteger a la ciudadanía, la explotación minera que amenaza los bienes comunes y la ausencia de consecuencias frente a decisiones que perjudican al pueblo dominicano.

“Rebelarse es necesario cuando se nos niega el derecho a decidir, cuando la justicia falla y cuando los recursos del pueblo son malversados. Hoy ocupamos el espacio público para recordar que las mujeres no vamos a guardar silencio frente a estas violencias”, expresaron voceras de las organizaciones participantes.

Las intervenciones buscaron visibilizar cómo estas problemáticas están interconectadas y afectan de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, y reafirmaron el compromiso del movimiento feminista con la defensa de los derechos, la vida digna y la justicia social.

Dentro de las organizaciones que se suscriben a la acción se encuentran, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Unión Democrática de Mujeres (UDEMU), Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), PODEMOS, Tertulia Feminista Sur, Aquí to somos cueros, RD3Causales, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer CE-MUJER.