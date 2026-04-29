Onesvie entre las 10 instituciones públicas más eficientes en transformación digital

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Santo Domingo, R.D.– La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) fue reconocida este martes como una de las diez instituciones públicas con mejor desempeño en servicios al ciudadano e innovación tecnológica, en el marco de la 12.ª edición del Índice de Uso de Tecnologías de la Información, Comunicación e Implementación de Gobierno Digital e Innovación (ITICge+i 2025), organizado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

En ese contexto, la institución se posicionó en el puesto número 10 de un total de 199 entidades del Estado dominicano, con una puntuación de 86.95, consolidándose entre las de mejor desempeño en la categoría de servicios al ciudadano, resultado de avances sostenidos en la optimización de procesos, el uso estratégico de la tecnología y el fortalecimiento de la calidad en la atención a la población.

Durante su intervención, El director general de Onesvie, ingeniero Leonardo Reyes Madera, valoró este logro como un reflejo del firme compromiso institucional con la modernización del Estado, destacando que la incorporación de tecnologías y la mejora continua de los procesos permiten ofrecer servicios más eficientes, transparentes y orientados a las necesidades de la ciudadanía.

De su lado, el encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Dino Rodríguez, destacó que estos resultados responden a una visión estratégica enfocada en la innovación y la eficiencia. “Estos resultados son fruto de la planificación estratégica, la capacitación continua y la aplicación de estándares tecnológicos internacionales”.

Al acto de reconocimiento asistieron el director general de Onesvie, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, así como el encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Dino Rodríguez, quienes valoraron este logro como resultado del compromiso institucional con la modernización, la innovación y la mejora continua de los servicios públicos

El reconocimiento fue otorgado en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde se destacaron las instituciones que han logrado fortalecer el ecosistema de gobierno digital en el país.

El Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Digital (ITICge) es un instrumento que permite medir la madurez de la transformación digital y la innovación en las instituciones del Estado, evaluando de manera sistemática la eficiencia interna, la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Este instrumento tiene como objetivo analizar los avances en la implementación de soluciones digitales y gobierno electrónico, con énfasis en la mejora de los servicios ciudadanos, la eficiencia institucional y la transparencia en la gestión pública.