Día del Trabajo se mueve: viernes 1 es laborable y el feriado pasa al lunes 4

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Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 del mismo mes.

En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo, según lo establece la Ley 139-97, sobre la aplicación de los días feriados.

Esta disposición debe ser aplicada en todos los establecimientos del país.