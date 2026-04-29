El bloqueo de Ormuz golpea el corazón de la industria de la IA

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Aunque la fase más aguda del conflicto entre Estados Unidos e Irán está bajando de intensidad, el bloqueo del estrecho de Ormuz sigue asestando un duro golpe a la economía mundial.

Además del aumento de los precios del petróleo y las interrupciones en el suministro de fertilizantes, otro recurso de vital importancia para la industria moderna se encuentra ahora en peligro: el helio.

Cortando el suministro

Este elemento, indispensable en la producción de semiconductores, equipos médicos y sistemas de alta tecnología, se extrae principalmente como subproducto de la industria del gas. Antes del inicio del conflicto, Catar proporcionaba alrededor de un tercio del suministro mundial de helio; sin embargo, su exportación, que pasaba por el estrecho de Ormuz, quedó prácticamente paralizada.

Tras el ataque al complejo de gas natural licuado (GNL) más grande del mundo, Ras Laffan, Doha declaró fuerza mayor y redujo las exportaciones de helio en un 14 %.

La tensa situación ya ha provocado un aumento de los precios de este recurso, que prácticamente se han duplicado. Pero lo peor podría estar aún por venir. Dado que el comercio de este recurso se realiza principalmente mediante contratos a largo plazo y que el transporte global de contenedores de helio implica un período más prolongado, es posible que surjan mayores problemas en el futuro.

Nicholas Snyder, director ejecutivo de North American Helium, declaró a Foreign Policy que Corea del Sur y Taiwán, que obtenían su helio exclusivamente de Oriente Medio, resultaron ser especialmente vulnerables en esta situación.

La infraestructura del futuro

En la última década, los semiconductores se han convertido en un elemento vital de la economía mundial, ya que hacen posible el funcionamiento de muchas de las tecnologías que sustentan nuestra vida cotidiana, así como de aplicaciones de vanguardia, entre las que se incluyen cohetes, modelos de inteligencia artificial, centros de datos y computación cuántica.

Nada de esto funciona sin helio, que se requiere en prácticamente todas las etapas de la producción. Además, se espera que la demanda de este elemento no haga más que crecer a medida que los semiconductores se vuelven cada vez más sofisticados e indispensables en el día a día.

Un informe de 2024 de la firma de investigación de mercado IDTechEx predijo que la demanda de helio de la industria mundial de semiconductores se multiplicaría más de cinco veces en la próxima década. La situación también tiene grandes implicaciones para el auge de los centros de datos de IA en los que países del Golfo, como Catar, han invertido miles de millones de dólares.