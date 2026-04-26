Rusia condecora a los militares norcoreanos que ayudaron a liberar la provincia de Kursk

El ministro de Defensa ruso destacó que son «los verdaderos héroes de nuestro tiempo» que demostraron «no solo una brillante preparación, sino también un carácter de acero».

RT.-El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, entregó órdenes al valor a militares de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que demostraron valentía y heroísmo en el cumplimiento de misiones en la provincia rusa de Kursk para liberarla tras la incursión ucraniana en 2024. Lo hizo durante una visita de trabajo a Pionyang.

Beloúsov expresó un enorme agradecimiento de parte de todo el pueblo ruso y en nombre propio por la ayuda prestada.

«Por invitación del presidente de la RPDC, el camarada Kim Jong-un, y por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, nos hemos reunido en esta sala para rendir el más profundo homenaje a quienes han demostrado con hechos su lealtad infinita a la patria, al deber militar y al juramento», declaró el ministro de Defensa ruso.

Según sus palabras, hoy se honra a los verdaderos héroes de nuestro tiempo, que son la élite de las Fuerzas Armadas norcoreanas, su orgullo y su sólido pilar.

«A lo largo de la historia, la seguridad y la soberanía del Estado han recaído sobre los hombros firmes de sus defensores. El coraje, la valentía y la voluntad de mantenerse como un muro inquebrantable ante cualquier amenaza siempre han distinguido a los guerreros coreanos», señaló. «Y hoy, al verlos, podemos afirmar con seguridad: las gloriosas tradiciones de sus legendarios ancestros, las tradiciones de valor y honor, están en buenas manos», añadió el titular de Defensa ruso.

Beloúsov señaló que la entrega de condecoraciones estatales no es solo un reconocimiento al profesionalismo de los militares.

«Detrás de cada condecoración hay un durísimo trabajo de combate, noches sin dormir, una enorme tensión de fuerzas espirituales y físicas. La disposición a sacrificarse por cumplir la misión encomendada y salvar la vida de los compañeros de armas. Ustedes actuaron en condiciones extremadamente complejas, demostrando no solo una brillante preparación, sino también un carácter de acero. Su valentía y determinación contribuyeron en gran medida a alcanzar nuestro éxito común», subrayó Beloúsov.

Por su parte, el ministro de Defensa de la RPDC, No Kwang-chol, agradeció a los camaradas rusos por la valoración de las hazañas y méritos de los militares.

Los soldados de la RPDC desempeñaron un papel importante en la liberación de la provincia rusa de Kursk, que fue invadida en 2024 por las fuerzas ucranianas. La participación de las unidades militares de la RPDC en la liberación de la provincia, completada el 26 de abril de 2025, gracias a los esfuerzos conjuntos, se enmarcó en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones, que fue firmado el 19 de junio de 2024 durante la visita del mandatario ruso a la RPDC.

Este domingo, Vladímir Putin también agradeció de nuevo a los soldados valientes de la RPDC. «Cuando parte del territorio de la provincia de Kursk quedó bajo ocupación enemiga, Pionyang, a su vez, acudió en nuestra ayuda de manera decidida y sin vacilación», recordó el mandatario.

Putin elogió a los militares coreanos y aseveró que, combatiendo «hombro con hombro» con soldados rusos, demostraron «un valor excepcional y una auténtica abnegación». «Sus hazañas sin parangón permanecerán para siempre en el corazón de cada ciudadano de Rusia», manifestó.

El líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, por su parte, reiteró en marzo que «Pionyang siempre estará con Moscú». «Esta es nuestra elección y nuestra voluntad invariable», dijo.