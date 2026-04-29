Cuba logra avances en el sector energético con ayuda de sus aliados, pese al bloqueo de EE.UU.

El país registró en los últimos días un mejor escenario respecto a la generación de energía eléctrica como resultado de las 100.000 toneladas de crudo ruso que llegaron hace algunas semanas al puerto de Matanzas.

RT

Una nueva tecnología desarrollada en Cuba probó que el crudo nacional de alta densidad se puede procesar a partir de soluciones propias. En ese sentido, Cuba adaptó las instalaciones en las que se refinaba el petróleo importado antes del bloqueo estadounidense, para tratar el crudo nacional, registrando en los últimos días un mejor escenario respecto a la generación de energía eléctrica.

En las informaciones que día tras día se ofrecen en los medios cubanos, se percibe la incorporación de cientos de megawatts al sistema eléctrico nacional. Esto es el resultado de las 100.000 toneladas de crudo ruso que llegaron hace algunas semanas al puerto de Matanzas y que ya tienen un impacto en la generación de energía en todo el país.

Avances en el sector energético

Algunos altos funcionarios, como el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, han señalado que este alivio en la generación eléctrica es una prueba del impacto que tiene el cerco energético que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos sobre la isla.

En un programa televisado recientemente, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha hecho referencia al impacto que ha tenido este crudo ruso que ha sido recibido y que le ha permitido a la isla obtener ciertas cantidades de combustibles importantes, como gasolina, diésel y gas licuado.

Agradecido a Rusia por este gesto, también ha advertido que este envío está muy por debajo de las necesidades que tiene la isla y que tiene un efecto limitado.

Logros en medio del bloqueo estadounidense

El alto cargo también hizo referencia a cómo marcha el programa de Gobierno para la recuperación del sistema eléctrico nacional. Se pronunció sobre la instalación de determinadas unidades acumuladoras de energía que son muy importantes para evitar las reiteradas caídas del sistema eléctrico. También comentó la construcción de parques fotovoltaicos, ya con respaldo de batería, así como un parque eólico.

Además, habló sobre la recuperación de capacidades en las centrales térmicas y también la instalación de paneles solares en algunos centros de importancia social como son los policlínicos del país, las funerarias, las casas de abuelos, los hogares maternos, entre otros.