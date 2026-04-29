Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares Bueno, visitó este martes el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), en donde reafirmó el interés de su país de seguir fortaleciendo los programas de cooperación con el Ministerio Público de República Dominicana.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió a Albares Bueno junto a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la de Interior y Policía, Faride Raful.

En el encuentro estuvieron presentes Susana Sumelzo Jordán, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, y Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en República Dominicana.

En marzo de este 2026 la procuradora Reynoso dejó oficialmente instaurada la expansión del Relevic, con la integración de una promoción de 142 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La AECID también respalda otros programas del Ministerio Público enfocados en la protección de los derechos de la mujer, como Iniciativa Vitalia, lanzada por la Procuraduría General de la República en noviembre de 2025, en el marco de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Iniciativa Vitalia promueve la articulación de servicios especializados de atención integral a la mujer.

Entre los participantes en el encuentro en el que se abordaron los avances de los programas que respalda el AECID en el marco del fortalecimiento a la administración de justicia, figuran: la procuradora de corte María Rosalba Díaz, directora general de Relevic, y la fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público.

El ministro Albares Bueno vino al país en el marco de una gira oficial que inició en Puerto Rico y que incluye a República Dominicana y México en el marco de la preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana programada para celebrarse en Madrid en noviembre de este 2026.