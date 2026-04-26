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Punta Cana, La Altagracia. -La Asamblea General de WorldSkills Américas Punta Cana 2026 concluyó tras varios días de intensas jornadas de trabajo, reflexión e intercambio regional, consolidando acuerdos clave para el fortalecimiento institucional y la promoción de la formación técnico profesional en el continente.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), quien centró su mensaje en el valor humano de los avances alcanzados durante el encuentro.

“Más allá de los avances institucionales, lo más significativo es el impacto en las personas”, expresó Morla, al subrayar que la formación técnico profesional no solo construye trayectorias laborales, sino que transforma vidas y abre oportunidades reales para el desarrollo.

“La celebración de esta Asamblea en la República Dominicana reafirma el posicionamiento del país y del INFOTEP como referentes regionales en formación técnico profesional, colocando a las personas en el centro de las políticas de desarrollo”, afirmó.

La directora general del INFOTEP también valoró el proceso de fortalecimiento institucional de WorldSkills Américas, que incluyó la elección de nuevas autoridades y la definición de Paraguay como sede de la próxima Asamblea en 2028.

Agenda

La agenda incluyó un Foro de Líderes en el que se analizó el modelo de gobernanza tripartita de la República Dominicana, tomando como referencia la experiencia del INFOTEP, así como la presentación del modelo de formación dual “PRODUAL”, con casos aplicados como las empresas Martinón.

El ministro de Turismo, David Collado, participó en la Asamblea destacando el papel estratégico del INFOTEP en la capacitación del capital humano que sostiene la industria turística, mientras que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, reflexionó sobre los desafíos de la transformación en la formación.

También se desarrollaron conferencias especializadas, entre ellas la intervención de la experta Maura Corporán, quien hablo sobre la evolución e impacto de las competiciones, así como la exposición de un especialista en formación dual.

Uno de los momentos más significativos fue la presentación de testimonios de jóvenes medallistas de WorldSkills, como Nancy Castillo, plata en ciberseguridad, y Cristian Núñez, bronce en desarrollo web, quienes compartieron experiencias que evidencian el poder transformador de la formación técnico profesional.

Participantes

La Asamblea contó con la presencia de destacadas figuras del ecosistema global de habilidades, entre ellas Francis Hourant, presidente del Consejo de WorldSkills Internacional; Arsenio Fernández, presidente de WorldSkills Américas.

Asimismo, Elena Montobbio, directora de OIT/Cinterfor; y Patrick Svensson, miembro de la Junta de Directores de WorldSkills Internacional, junto a delegados oficiales, expertos técnicos, aliados estratégicos e invitados especiales.

Durante el encuentro se eligieron las nuevas autoridades de la Asamblea para el período 2026-2028. Fue electo como presidente Roy Ramírez Quesada, gestor de formación y servicios tecnológicos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica.

Mientras que el cargo de secretario recayó en Dario Walcot, representante del Consejo de Educación y Formación Técnica y Vocacional de Barbados (TVET Council). Ambas designaciones reflejan el carácter plural y representativo de la gobernanza de la organización.

En el ámbito técnico, Claudia Gálvez, pasada secretaria de la Asamblea, y Wilmy Mora, representante del INFOTEP ante WorldSkills Américas, asumieron responsabilidades en el Comité Técnico y de Competiciones, instancia clave para garantizar la calidad y pertinencia de las habilidades profesionales en la región.

Asimismo, el Comité Táctico quedó integrado por Jeferson Leandro Mateucci, del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil, y Carlos Miguel Ruedas Escobar, del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) de Guatemala.