“Más propaganda que realidad”: FP arremete contra discurso de Dio Astacio

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.-Regidores del partido Fuerza del Pueblo, Walkiria Medina, Anibelka Rodríguez y Luis Flores, cuestionaron la rendición de cuentas presentada por el alcalde Dio Astacio, al considerar que su discurso responde más a una estrategia política persuasiva que a la realidad que enfrenta el municipio.

Durante sus declaraciones, los ediles aseguraron que varias de las obras exhibidas como concluidas por la actual gestión se encuentran incompletas, mientras persisten problemas estructurales como las deficiencias en el drenaje pluvial y la recogida de basura.

Dío Astacio rinde cuentas ante el Concejo de Regidores Asimismo, denunciaron una presunta falta de transparencia en el pago de prestaciones laborales, así como la ejecución de proyectos de infraestructura sin cumplir con los procesos legales correspondientes. En ese sentido, criticaron que la administración municipal prioriza la promoción en redes sociales por encima de soluciones concretas para la ciudadanía.

En relación con proyectos específicos, el regidor Luis Flores cuestionó la legalidad del desarrollo conocido como “Cystecenter”, señalando que no cuenta con los permisos requeridos por la normativa municipal vigente. Entre los principales señalamientos destaca la ausencia de una resolución del Consejo de Regidores que respalde formalmente la obra, requisito indispensable para iniciativas de esta magnitud.

De igual manera, indicó que el proyecto habría iniciado sin la debida aprobación de uso de suelo, lo que genera dudas sobre su viabilidad legal y administrativa.

Por otro lado, los regidores reiteraron que los planteamientos del alcalde en materia de drenaje responden a un enfoque político que no se refleja en la realidad de las calles, donde —afirman— continúan los problemas de inundaciones a pesar de las inversiones anunciadas.

Finalmente, los representantes de la oposición advirtieron que ejercerán una fiscalización más estricta de la gestión municipal, con el objetivo de garantizar la transparencia y defender los intereses de la comunidad.