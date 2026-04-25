Alcaldesa Wendy Cepeda presenta Rendición de Cuentas 2025-2026 y Concejo de Vocales elige nueva presidenta de la Sala Capitular en San Luis

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San Luis, Santo Domingo Este. – En un acto solemne celebrado este 24 de abril, en el marco del Día de la Municipalidad en la República Dominicana y del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, la alcaldesa Wendy Cepeda realizó la Rendición de Cuentas correspondiente al período abril 2025 – marzo 2026, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Durante su intervención, la alcaldesa resaltó que su gestión ha estado basada en los principios de transparencia, participación ciudadana y cumplimiento de las normativas vigentes, incluyendo la Ley 47-25 del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. En ese sentido, presentó las principales ejecutorias desarrolladas por la Junta Municipal San Luis (JMSL) en beneficio de la comunidad.

Entre los logros más relevantes, destacó el fortalecimiento del parque vehicular con la incorporación de dos nuevos camiones recolectores, donados por el Gobierno Central por instrucciones del presidente Luis Abinader, lo que ha contribuido a mejorar significativamente el servicio de recolección de desechos sólidos.

En materia de ornato y limpieza, Cepeda informó que se han recolectado más de 42 mil toneladas de residuos, eliminando vertederos improvisados y realizando operativos de limpieza en cañadas, calles y terrenos baldíos. Asimismo, anunció un aumento salarial del 20% para el personal de ornato, reconociendo su ardua labor.

La alcaldesa también adelantó que, como parte del programa gubernamental “Basura Cero”, se integrarán próximamente cuatro nuevas unidades recolectoras y contenedores estratégicos, además del inicio del cierre técnico del vertedero municipal a través del fideicomiso DO Sostenible, medida que impactará positivamente la salud de los residentes.

En el ámbito social, destacó la amplia labor de asistencia comunitaria, que incluye ayudas económicas, reparación de viviendas, entrega de materiales de construcción, apoyo a embarazadas, estudiantes, deportistas, iglesias y organizaciones sin fines de lucro, reafirmando el compromiso de la gestión con el bienestar de la población.

A través del presupuesto participativo, la JMSL ejecutó el 95% de las obras priorizadas por las comunidades, incluyendo drenajes, alcantarillados, pozos tubulares, construcción de aceras y contenes, así como mejoras en el sistema eléctrico.

En cuanto a infraestructura, Cepeda anunció importantes avances como la construcción de una cancha deportiva en el sector Alas de la Libertad, la próxima inauguración del centro comunal de El Establo, la finalización de las nuevas oficinas municipales tras más de 20 años paralizadas, y la culminación de la funeraria municipal en la comunidad de El Naranjo.

Asimismo, resaltó la construcción del parque más grande y completo del Distrito Municipal San Luis, con una extensión de 6,600 metros cuadrados, que contará con instalaciones deportivas, áreas recreativas, gimnasio al aire libre y espacios comunitarios, impactando directamente la calidad de vida de los munícipes.

Rendición del Concejo de Vocales y elección de nueva presidenta

En el marco de la jornada institucional, el Concejo de Vocales también presentó su rendición de cuentas, dando paso posteriormente al intercambio formal de memorias entre las autoridades municipales.

Tras este proceso, fue escogida como nueva presidenta de la Sala Capitular la regidora Alba de Arias , luego de una votación realizada entre los cinco regidores que conforman ese órgano legislativo municipal.

La propuesta para su designación fue presentada por el Presidente del Consejo el Regidor Bienvenido Cabral, contando además con el respaldo de la Regidora Martha Canaan, quien también votó a su favor.

La alcaldesa enfatizó la importancia de la articulación entre el gobierno municipal y el gobierno central, agradeciendo el respaldo del presidente Luis Abinader en obras clave como el asfaltado de calles, construcción de aceras y contenes, y otras intervenciones de infraestructura vial.

Al concluir su discurso, Wendy Cepeda agradeció al Concejo de Vocales, colaboradores, invitados especiales y a toda la comunidad de San Luis por su apoyo y al Presidente de la República Sr. Luis Abinader, reiterando su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo y bienestar del Distrito Municipal.

“Los ayuntamientos no solo administran servicios, sino que son el corazón donde se construye el bienestar social y se dignifica la vida de la gente”, expresó la alcaldesa.