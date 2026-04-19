San Luis impulsa estadio de Béisbol Wilson Pérez con Wendy Cepeda

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San Luis, Santo Domingo Este.-Autoridades y representantes del sector deportivo del Distrito Municipal San Luis sostuvieron una reunión con laalcaldesa Wendy Cepeda, con el objetivo de avanzar en las gestiones para la reconstrucción del Estadio de Béisbol Wilson Pérez, una obra de gran importancia para el desarrollo deportivo de la comunidad.

En el encuentro también participó el encargado de Deportes de la Junta Municipal, Roque García Guridis, junto a una comisión de destacados deportistas locales, quienes presentaron propuestas y compartieron sus inquietudes en torno a la rehabilitación de esta emblemática instalación deportiva.

La reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo constructivo y optimismo, donde se plantearon diversas iniciativas orientadas a rescatar el estadio y convertirlo en un espacio digno para la práctica del béisbol y la formación de jóvenes talentos.

Como resultado del encuentro, se anunció que en el día de mañana estará visitando las instalaciones el ingeniero Danny Cortéz, representante del Ministerio de Educación y encargado de obras en construcción en el Distrito Municipal San Luis, quien realizará un levantamiento técnico para evaluar las condiciones del estadio y definir los pasos a seguir en su reconstrucción.

La comisión deportiva estuvo integrada por Omar Damián, Alejandro Damián, Juan Francisco Silverio, Zenón Castillo, Ramón Mañón y Domingo Pérez, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del deporte en la comunidad.

Asimismo, por la parte administrativa estuvieron presentes Máximo Decena, asesor general, y el director de Asuntos Jurídicos de la Junta Municipal San Luis, Manuel Matos Colón y el regidor Yoel Nieves, quienes respaldan esta iniciativa como parte del desarrollo integral del municipio.

Las autoridades y deportistas coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para lograr la pronta reconstrucción del Estadio de Béisbol Wilson Pérez, considerado un pilar fundamental para el impulso del deporte y la sana convivencia en el Distrito Municipal.