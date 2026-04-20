Tras 14 años de espera, Regional 10 celebra la entrega de la Escuela Básica Espejo La Milagrosa en SDE

Por Edward Tavares

El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la inauguración del Centro Educativo Básica Espejo La Milagrosa, una obra esperada por más de 14 años y que hoy se convierte en símbolo de esperanza y transformación para la comunidad de La Ureña, en Santo Domingo Este.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader realizó el corte de cinta, dejando formalmente inaugurado este moderno plantel que marca un antes y un después para cientos de familias de la zona.

Construida en tiempo récord de seis meses a través del Plan “Aulas 24/7”, esta infraestructura impacta directamente a más de 840 estudiantes, quienes desde ahora cuentan con espacios dignos, seguros y adecuados para su desarrollo integral.

El centro dispone de aulas, comedor, áreas administrativas, espacios deportivos, salón multiuso, biblioteca, áreas recreativas y un entorno diseñado para fomentar el aprendizaje en condiciones óptimas.

De su lado, el ministro Luis Miguel De Camps expresó que esta entrega consolida los esfuerzos del sistema educativo por garantizar igualdad de oportunidades, señalando que “cada aula es una puerta abierta al conocimiento, al crecimiento y a un mejor porvenir para nuestros estudiantes”.

La directora regional de Educación 10, Dominga Mosquea Sosa, destacó que la apertura de este centro educativo marca un antes y un después para la comunidad, afirmando que “hoy celebramos el cumplimiento de un sueño colectivo. Esta escuela es sinónimo de dignidad, progreso y oportunidades reales para nuestros niños y niñas”.

En representación del estudiantado, la alumna Emely Rodríguez Ramírez ofreció palabras de agradecimiento, expresando la alegría de todos los estudiantes al recibir un espacio digno donde podrán aprender, crecer y construir sus sueños.

El acto reunió a destacadas autoridades del ámbito gubernamental, educativo, cultural y comunitario.