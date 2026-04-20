Reconocen a Candelario Hidalgo durante Asamblea Anual de Abasado

Por Odalis Sánchez

Santo Domingo Este, R.D.- La Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado) celebró este domingo su Asamblea Anual Ordinaria de Clubes, con una especial dedicatoria al fenecido dirigente deportivo Candelario Hidalgo.

El encuentro clubistico se hizo en el salón de actos del club Deportivo Ozama, del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, con la masiva asistencia de los representantes de los clubes miembros de Abasado, que fueron 25 de 35 con derecho a voz y voto.

Asamblea Anual Ordinaria de Clubes de Abasado fue encabezada por su presidente William Cabral Lugo (Nemeneme) y los demás miembros del Comité Ejecutivo José Díaz (Guachimón), segundo vicepresidente; y José Esteban Borromé, tercer vicepresidente.

Así como, el secretario general Agustín Matos Martínez; el tesorero Luis Pimentel (Papito); el secretario de Organización Domingo De la Rosa (Moreno); y los vocales Ramón Guzmán y Valentín Ozuna; y los representantes del Colegio de Entrenadores, Juan Carlos Medina Rodríguez, y del Colegio de Árbitros, Edward Froilán Barinas Lucas.

Cabral Lugo, en nombre del Comité Ejecutivo de Abasado, hizo entrega de una placa de reconocimiento a la memoria del fenecido dirigente deportivo Candelario Hidalgo, la cual fue recibida por Mariano Linares, en nombre de la familia de “Cande” y el club Ozama.

Linares expresó que “estamos agradecidos y regocijados de esta distinción de Abasado en reconocer a nuestro Candelario Hidalgo y su legado deportivo, clubístico y humano”.

Aprueban informes

Los asambleístas de Abasado aprobaron de manera unánime los informes presentados por el presidente William Cabral Lugo; de la misma manera que el del tesorero Luis Pimentel; el técnico, que estuvo a cargo de Maikel Rodríguez; y el tecnológico por Denito Gómez.

Cabral Lugo en su rendición de cuentas destacó el irrestricto apoyo de la empresa Seaboard “Energía Limpia”, representada por Armando Rodríguez y Fernando Geraldino, gerente general y gerente de Responsabilidad Social, respectivamente.

Los clubes presentes fueron Italia, Juan Carlos Ramos, Eugenio María de Hostos, Huracanes del Este, Cancino II, Los Mina, Melanio Espinoza, Avanzada Juvenil, La Francia Nueva, Los Caribes, Los Intocables, Cancela, Las 800, Ciudad Juan Bosch, Pueblo Nuevo, CUP, Raúl Castro, Mil Flores, Ramón Matías Mella, Calero, Olimpo, Los Frailes, Progreso Juvenil, Iván Guzmán Klang y San Soucí.