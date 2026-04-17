Alberto Rodríguez encabeza apertura de Juegos Interescolares en Los Alcarrizos

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LOS ALCARRIZOS, R.D.– En un despliegue de energía, identidad y compromiso con la juventud, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, encabezó este miércoles la gran apertura de los Juegos Interescolares 2026, organizados por el Distrito Educativo 15-01.

El Multiuso de Los Alcarrizos vibró con la presencia de cientos de estudiantes que, entre consignas y entusiasmo, dieron inicio a esta fiesta deportiva que promueve la sana competencia y la integración de los centros educativos del municipio.

Una gestión de terreno, no de escritorio

Durante su intervención, Rodríguez Mella fue enfático al señalar que el éxito de la educación física radica en la presencia constante en las comunidades. Destacó que estos juegos son el escenario ideal para que los jóvenes demuestren su talento y disciplina.

«Nuestra gestión no se queda en las oficinas; nuestra misión se cumple aquí, en las canchas, donde están los estudiantes y los maestros. Los Alcarrizos tiene un potencial extraordinario, y desde el INEFI estamos asegurando que cada joven tenga las herramientas para brillar a través del deporte», afirmó Rodríguez Mella ante la ovación de los presentes.

Hitos de la jornada: Integración y valores

La celebración de los Juegos Interescolares 2026 se destaca por el fortalecimiento institucional y la estrecha colaboración entre el INEFI y el Distrito 15-01 para garantizar logística y acompañamiento técnico.

Impacto social

El deporte, como el principal eje transversal para fomentar valores, disciplina y alejar a la juventud de entornos de riesgo, consagra este evento y reafirma el orgullo de los centros educativos de Los Alcarrizos, proyectando a sus atletas hacia escenarios nacionales.

Con el pitazo inicial en Los Alcarrizos, el INEFI marca una vez más su ruta de trabajo para este 2026, presencia territorial, formación docente y deporte escolar de calidad.