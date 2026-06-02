Por Martin Olivo

Santo Domingo, R.D.- La selección nacional de bádminton partió este lunes hacia Sudamérica donde competirán y realizarán una base de entrenamiento con miras a su participación en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se celebrarán del 24 julio al 8 de agosto próximo.

Así lo informó el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, Nelson Javier Ozuna, quien resaltó que esta es la última gira que sus atletas tendrán con miras a los Juegos Santo Domingo 2026, y en la mismas participarán en los “tournaments” Perú International 2026, desde el primero al 5, y en el Paraguay Open 2026, del 3 al 7 del mes en curso.

“El objetivo de estos fogueos internacionales es de completar la preparación de nuestros atletas masculinos y femeninos para que realicen una excelente labor en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se llevarán a cabo en el país”, destacó.

Javier Ozuna añadió que además de participar en sendos torneos sudamericanos, el representativo criollo estará realizando una base de entrenamiento en Sao Paulo, Brasil, del 8 al 28 de los presentes.

La delegación está integrada por los badmintonistas Ernick Zorrilla, Alissa Juleixi Acosta, Anderson Taveras, Víctor Ovalles, Claritza Confident Pie, Nairoby Abigail Jiménez, Yonatan Linárez y Daniela Acosta, quienes estarán dirigidos por los entrenadores Maykel Moreno y Wilton José Tavárez

Previo al abordar el avión, el cónsul dominicano en Paraguay, Gilberto Acevedo, estuvo compartiendo y animando a los técnicos y atletas del deporte de la raqueta y el volante.