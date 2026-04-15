Soles del Este enfilan cañones hacia su primer título en la Súper Liga LNB

Su presidente Pedro Chalas Ferreras presenta el equipo campaña 2026 tendrá sede en SPM

Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD.- Con los cañones enfilados en dirección a la obtención de su primer título de campeón, la franquicia Soles del Este sube el telón para una nueva campaña de la Súper Liga Nacional de Baloncesto (LNB) llena de expectativas y metas.

Con su sede establecida en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomás Binet, de la ciudad de San Pedro de Macorís, los Soles sueñan con ese primer campeonato, y para ello irán en la dirigencia del técnico capitalino Yoel Feliz (La Pipa).

Feliz recibió el equipo de Soles del Este casi a mitad de la serie regular, con récord de 1-5 que le dejó el anterior coach Anderson Cabreja en la pasada campaña del 2025, y los condujo a una mejoría al registrar 5-3, terminando la ronda regular con registro de 6-8, descalificados.

Las informaciones las dio el martes Pedro Chalas Ferreras, presidente de Soles del Este, en conferencia de prensa ofrecida el lunes ante los medios de comunicación petromacorisanos radiales, televisivos, digitales y escritos, en la sala de prensa del Estadio Tetelo Vargas.

Chalas Ferreiras encabezó la presentación del plantel oficial de Soles que competirá desde este martes 14 en la Súper Liga LNB que será sólida y de alta calidad competitiva en 2026.

En sus palabras centrales, el principal ejecutivo de Soles resaltó la calidad técnica de Feliz, a quien le entregó el timón del barco que lo llevará a puerto seguro, con la primera meta de avanzar a los playoffs y su Fase de Eliminación, luego a la semifinal y a la disputa del título.

Feliz será auxiliado en el cuerpo técnico por sus asistentes nativos del Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís, Jochy Fulgencio y José Branche, y Miguel Reyes será asesor técnico.

Chalas Ferreiras estuvo acompañado de los ejecutivos de Soles, Danilo Mesa, Miguel Ángel Marte, Oscar Valdez y Odalis Sánchez, quien además es director de Comunicación y Prensa.

Así como, de Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), el dirigente Feliz y el capitán del equipo Soles del Este, el veterano Manuel Guzmán, quien verá acción en su última temporada como jugador activo por 23 años.

Dijo que la plantilla la integran José Familia, Joni Liriano, Manuel Guzmán, Jonathan Bello (adquirido vía cambio con Marineros de Puerto Plata por Luis Martínez), Elías Solimán, Daylin Thomas, Jean Carlos Quezada, Javier Del Rosario, José Polanco y Brandon Williams.

También destacó a los escogidos en el draft 2026 de la Súper Liga LNB, Darwin Rosario y Bryan Luciano, en segundo y quinto pick de la primera ronda; luego, en la segunda ronda a Camry Reyes; y en la tercera a Alex Balbuena.

Los refuerzos de Soles son de nacionalidad norteamericana, el escolta Tristan Jarrett; el pequeño delantero de 6’8 de estatura, Terry Larrier; y delantero de poder 6’9, Jalone Friday.

En la representación petromacorisana habló el presidente de Abasapema, Fausto Paulino, quien destacó el impulso que le dará al deporte local el accionar de Soles del Este.

La invocación religiosa la hizo el entrenador José Branche, del Ingenio Consuelo.

Soles jugará sus partidos de locales en San Pedro de Macorís, siete de los 14 a disputar, en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomás Binet, y su primer choque de local será el viernes 24 de abril ante los Marineros de Puerto Plata, a las 8:00 de la noche.

El primer encuentro de Soles del Este será el jueves 16 ante los Metros de Santia