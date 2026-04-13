Tornado con granizo azota Corales en Santo Domingo Este

Por Cinthia Polanco

Un tornado acompañado de granizo causó importantes daños la tarde de este lunes en el sector Corales, en Santo Domingo Este.

El fenómeno atmosférico se registró pasadas las 4:05 de la tarde, sorprendiendo a los residentes de la zona, quienes reportaron múltiples afectaciones materiales. Entre los daños se encuentran postes de luz derribados, ramas de árboles caídas, ventanas de cristal rotas y el arrastre de sillas y otros enseres del hogar.

Además, el paso del tornado provocó la interrupción del servicio eléctrico en varios puntos del sector, así como inundaciones que complicaron aún más la situación para los comunitarios.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas.