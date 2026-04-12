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SANTO DOMINGO, R.D. – En un esfuerzo conjunto por elevar el estándar del deporte escolar y diversificar las oportunidades de la juventud, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la National Football League (NFL) celebraron la primera jornada de Flag Football en la República Dominicana.

El evento tuvo como escenario el Estadio de Béisbol del Oratorio María Auxiliadora, instalación recientemente remozada por el INEFI, y estuvo encabezado por el liniero ofensivo de los Indianapolis Colts, Byron Matos, con la presencia estelar de Hansel Enmanuel como invitado especial.

Grandes alianzas y Formación Integral

Durante el encuentro, Doré Vicioso, encargado de cooperación internacional INEFI, resaltó que esta actividad es parte de una estrategia institucional de alto nivel para conectar el sistema educativo dominicano con las principales ligas del mundo.

«Nuestra meta bajo la gestión de Alberto Rodríguez Mella es conectar con las grandes ligas internacionales. Así como lo hemos hecho con la MLB y la NBA, hoy lo hacemos con la NFL para traer nuevas disciplinas y oportunidades al deporte escolar», explicó Vicioso. Además, enfatizó el compromiso de formar «atletas integrales» que equilibren el rendimiento físico con la formación académica y la salud.

Byron Matos: «El Flag Football es el futuro olímpico»

Matos, quien dirigió personalmente los entrenamientos en el campo del Oratorio María Auxiliadora, se enfocó en el desarrollo de rapidez, explosividad y técnica defensiva. El atleta destacó que, tras su éxito en México, República Dominicana es el segundo país latinoamericano en recibir este respaldo directo de la NFL Academy.

“El Flag Football es un deporte que está creciendo en todo el mundo y que será parte de los Juegos Olímpicos. Queremos que los dominicanos tengamos un equipo listo para competir al más alto nivel», afirmó Matos.

El jugador de los Colts también aprovechó para agradecer el respaldo constante del director del INEFI: «Agradezco a Alberto Rodríguez, mi hermano, por el apoyo de siempre, desde que yo era pelotero. Esto es algo que haremos más a menudo porque es para el bienestar de nuestros jóvenes».

Motivación y talento escolar

Aunque los entrenamientos técnicos fueron liderados por Matos, la presencia de Hansel Enmanuel sirvió como un potente motor de inspiración para los más de 150 niños y jóvenes que se dieron cita en la instalación deportiva.

El prospecto de la NCAA acompañó la jornada, reafirmando el mensaje de que el talento dominicano, con disciplina y apoyo institucional, no tiene límites.

Con este evento, el INEFI reafirma su compromiso de transformar la educación física, utilizando el deporte como una herramienta de inclusión y una plataforma para que los estudiantes alcancen becas internacionales y el éxito profesional.