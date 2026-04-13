Los Mina vence a Trenes y obtiene campeonato en el TBS Santo Domingo 2026

Joni Liriano y Gerald Abreu se encargan de la ofensiva de los Leñeros con 23 y 22 puntos

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO ESTE, RD.- Elclub Los Mina venció este domingo 80-76 a los Trenes de Santo Domingo Norte, en el quinto y decisivo partido de la serie final para obtener el campeonato en el X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo 2026.

Para Los Mina, fue el segundo título de su historia en los TBS de Santo Domingo y detuvo una sequía de 14 años, ya que el primero lo conquistó en el 2012, precisamente ante los Trenes en el quinto y decisivo partido de una ronda final a 5-3, que en esta ocasión se disputó en el polideportivo del club Ozama, en el Municipio Santo Domingo Este.

Joni Liriano y Gerald Abreu comandaron la ofensiva de los Leñeros con 23 y 22 puntos cada uno, siete y cinco rebotes, Bryan Luciano nueve y Miguel Evangelista ocho y 11 capturas.

Los Mina triunfa y empata serie final ante Trenes en el TBS Santo Domingo 2026 Por los vencidos, Yeickson Montero anotó 18 puntos y atrapó siete rebotes, Kelvin Furcal alcanzó un doble-doble de 16 tantos más 10 balones capturados, Carlos Ramos 16, Randy Bautista aportó 10 unidades, seis rebotes y seis asistencias y Miguel Carmona 10.

La justa la dedicaron al presidente Luis Abinader, por la Copa Seaboard “Energía Limpia”, y organizó la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo, y Ángel De la Cruz, dirigió el Comité Organizador.

La Copa Seaboard fue entregada por De la Cruz y Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard, acompañado de Cabral Lugo, presidente de Abasado, y los directivos José Esteban Borromé, Luis Pimentel, Agustín Matos y Juan Carlos Medina.

Por el club Los Mina recibieron Víctor Hansen y Ronny Jáquez, quienes fungen de presidente y secretario general, el dirigente Wagner Heredia, sus asistentes, jugadores y seguidores.