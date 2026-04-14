Selección Dominicana de Bádminton clasifica al Mundial de Air Bádminton

Por Martin Olivo

LIMA, Perú. – La selección dominicana de bádminton logró una destacada actuación al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Air Bádminton, celebrado en Lima, Perú, resultado que le otorga su clasificación al próximo Campeonato Mundial de la disciplina.

El equipo nacional demostró un alto nivel competitivo a lo largo del torneo, superando a fuertes rivales del continente y consolidándose como una de las potencias emergentes del Air Bádminton en la región.

En la gran final, los dominicanos cayeron ante el actual campeón mundial, el equipo de Brasil, en un reñido encuentro que evidenció el crecimiento y la competitividad del conjunto quisqueyano.

La medalla de plata obtenida por los criollos no sólo representa un importante logro deportivo, sino también un paso significativo en el crecimiento y posicionamiento del bádminton dominicano a nivel internacional.

Con esta clasificación al Mundial de Air Bádminton, la selección dominicana se prepara para asumir un nuevo reto en el escenario global, donde buscará continuar elevando el nombre del país y dejando en alto la bandera tricolor.

Sobre ese particular, el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, Nelson Javier Ozuna, reconoció que todo ha sido por el apoyo suministrado por varias instituciones privadas y del Estado.

Entre esos organismo colaboradores están el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) que desde hace varios años se ha ocupado en fomentar esa disciplina en los centros educativos del país. (Molivo Press).