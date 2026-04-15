Regidores aprueban RD$80 millones para reforzar la recolección de basura

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.- El Concejo Municipal aprobó la integración de 80 millones de pesos al presupuesto delayuntamiento, correspondientes a fondos extraordinarios transferidos por el Gobierno central. Estos recursos estarán destinados exclusivamente a optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos en distintas circunscripciones del municipio.

Durante la sesión, el tema generó un amplio debate entre los regidores, quienes cuestionaron la falta de documentación detallada sobre el uso de los fondos y criticaron la ausencia de la contralora municipal en un momento que calificaron como crucial en materia financiera.

Ante los señalamientos, Miguel Fortuna, presidente de la Sala Capitular, explicó que el monto recibido corresponde al pago de deudas acumuladas de meses anteriores, lo que permitirá garantizar la continuidad operativa de las empresas recolectoras de basura.

“El dinero representa un ingreso extraordinario del Gobierno central que cubre aproximadamente cuatro meses de apoyo, tomando como base unos 20 millones de pesos mensuales que se habían dejado de recibir”, explicó Fortuna.

Tras la revisión de las transferencias bancarias y las directrices presupuestarias correspondientes, el concejo aprobó por unanimidad la incorporación de los recursos.

No obstante, los regidores insistieron en la necesidad de que el ayuntamiento mantenga un seguimiento constante al servicio y priorice las zonas críticas del municipio donde se registra mayor acumulación de desechos sólidos.

La sesión concluyó con el aplazamiento de otros temas pendientes, debido a la falta de evidencias adicionales para su adecuada revisión.